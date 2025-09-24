وەزیری نەوتی ئێران: سناپباک کاریگەریی لە سەر فرۆشتنی نەوتی ئێران نابێت

وەزیری نەوت لە پەراوێزی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران ئەمڕۆ چوارشەممە، بە ئامادەبوونی پەیامنێران، سەبارەت بە ڕێوشوێنی پێویست بۆ ئەگەری مامەڵەکردن لەگەڵ میکانیزمی سناپباک، وتی: سناپباک یان میکانیزمی پەلەپیتکە سنووردارییەکی بێزارکەری نوێ بۆ فرۆشتنی نەوت دروست ناکات.

لە ڕابردوودا ڕووبەڕووی سنووردارکردنی هێندە توند و دڕندانە بووینەوە لە لایەن گەمارۆ تاکلایەنەکانی ئەمریکاوە کە ئەم دۆخە فشارێکی ئەوتۆی بۆ زیاد ناکات.

ئاماژه ی به وه شدا: ئه گه ڕ تووشی دۆخێک بووینه وه که پێویستی به ڕێوشوێنی نوێ هه بێت، پلانی پێویست داده نرێت و دیسان ده کرێته وه