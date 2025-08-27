  1. Home
تەقینەوە لە سووریا؛ ناوەندی هێزەکانی جۆلانی کرایە ئامانج

٢٧ ئاب ٢٠٢٥ - ١٤:٣٧
News ID: 1721123
Source: Mehrnews
تەقینەوە لە سووریا؛ ناوەندی هێزەکانی جۆلانی کرایە ئامانج

سەرچاوە خۆجەییەکان لە تەقینەوە لە شاری "الصنمین" هەڵکەوتوو لە باکووری دەرعا هەواڵیان دا.

 لە ئەلمەیادین سەرچاوە خۆجەییەکان ڕایانگەیاند کە ژمارەیەک چەکداری نەناس هێرشیان کردووەتە سەر وێزگەی پشکنینی هێزەکانی سەر بە ڕژیمی جۆلانی لە دەرعا.

بە گوێرەی ئەم ڕاپۆرتە، ئەو چەکدارانە بە 2 بۆمبی دەستی ئەو وێزگەیەیان لە شاری سەنمین هەڵکەوتوو لە باکووری دەرعا کردووەتە ئامانج.

