تەقینەوە لە سووریا؛ ناوەندی هێزەکانی جۆلانی کرایە ئامانج

لە ئەلمەیادین سەرچاوە خۆجەییەکان ڕایانگەیاند کە ژمارەیەک چەکداری نەناس هێرشیان کردووەتە سەر وێزگەی پشکنینی هێزەکانی سەر بە ڕژیمی جۆلانی لە دەرعا.
بە گوێرەی ئەم ڕاپۆرتە، ئەو چەکدارانە بە 2 بۆمبی دەستی ئەو وێزگەیەیان لە شاری سەنمین هەڵکەوتوو لە باکووری دەرعا کردووەتە ئامانج.
٢٧ ئاب ٢٠٢٥ - ١٤:٣٧
News ID: 1721123
Source: Mehrnews
سەرچاوە خۆجەییەکان لە تەقینەوە لە شاری "الصنمین" هەڵکەوتوو لە باکووری دەرعا هەواڵیان دا.
