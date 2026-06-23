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ئەمریکا گەمارۆی سەر فرۆشتنی نەوتی ئێرانی هەڵوەشاندەوە

٢٣ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١١:٢٢
News ID: 1830817
Source: Mehrnews
ئەمریکا گەمارۆی سەر فرۆشتنی نەوتی ئێرانی هەڵوەشاندەوە

وەزیری گەنجینەی ئەمریکا پاگەندەی کرد: واشنتۆن مۆڵەتی ٦٠ ڕۆژەی بۆ فرۆشتنی نەوتی ئێران دەرکرد؛ تاران هەروەها بەڵێنی دا تێپەڕبوونی ئازاد بەناو گەرووی هورمزدا ​​بپارێزێت.

سکۆت باسنێت، وەزیری خەزێنەی ئەمریکا ڕۆژی دووشەممە لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس پاگەندەی کرد: لە چوارچێوەی دانوستانە بەردەوامەکانی ئێران و ئەمریکا، واشنتۆن مۆڵەتی گشتی کاتی ٦٠ ڕۆژەی بۆ بەرهەمهێنان، گواستنەوە و فرۆشتنی نەوتی ئێران دەرکردووە.

پاشان وەزیری خەزێنەی ئەمەریکا وتی: ئێران بەڵێنیشی داوە کە ڕێگای ئازاد لە گەرووی هورمز بپارێزێت و ڕێگە بە پشکنەرانی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی بدات بچنە ناو وڵاتەکەوە.

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