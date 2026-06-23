ئەمریکا گەمارۆی سەر فرۆشتنی نەوتی ئێرانی هەڵوەشاندەوە

سکۆت باسنێت، وەزیری خەزێنەی ئەمریکا ڕۆژی دووشەممە لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس پاگەندەی کرد: لە چوارچێوەی دانوستانە بەردەوامەکانی ئێران و ئەمریکا، واشنتۆن مۆڵەتی گشتی کاتی ٦٠ ڕۆژەی بۆ بەرهەمهێنان، گواستنەوە و فرۆشتنی نەوتی ئێران دەرکردووە.



پاشان وەزیری خەزێنەی ئەمەریکا وتی: ئێران بەڵێنیشی داوە کە ڕێگای ئازاد لە گەرووی هورمز بپارێزێت و ڕێگە بە پشکنەرانی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی بدات بچنە ناو وڵاتەکەوە.