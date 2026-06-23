ئەمریکا گەمارۆی سەر فرۆشتنی نەوتی ئێرانی هەڵوەشاندەوە

سکۆت باسنێت، وەزیری خەزێنەی ئەمریکا ڕۆژی دووشەممە لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس پاگەندەی کرد: لە چوارچێوەی دانوستانە بەردەوامەکانی ئێران و ئەمریکا، واشنتۆن مۆڵەتی گشتی کاتی ٦٠ ڕۆژەی بۆ بەرهەمهێنان، گواستنەوە و فرۆشتنی نەوتی ئێران دەرکردووە.
پاشان وەزیری خەزێنەی ئەمەریکا وتی: ئێران بەڵێنیشی داوە کە ڕێگای ئازاد لە گەرووی هورمز بپارێزێت و ڕێگە بە پشکنەرانی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆمی بدات بچنە ناو وڵاتەکەوە.
٢٣ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١١:٢٢
News ID: 1830817
Source: Mehrnews
وەزیری گەنجینەی ئەمریکا پاگەندەی کرد: واشنتۆن مۆڵەتی ٦٠ ڕۆژەی بۆ فرۆشتنی نەوتی ئێران دەرکرد؛ تاران هەروەها بەڵێنی دا تێپەڕبوونی ئازاد بەناو گەرووی هورمزدا بپارێزێت.
سکۆت باسنێت، وەزیری خەزێنەی ئەمریکا ڕۆژی دووشەممە لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس پاگەندەی کرد: لە چوارچێوەی دانوستانە بەردەوامەکانی ئێران و ئەمریکا، واشنتۆن مۆڵەتی گشتی کاتی ٦٠ ڕۆژەی بۆ بەرهەمهێنان، گواستنەوە و فرۆشتنی نەوتی ئێران دەرکردووە.
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