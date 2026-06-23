قاڵیباف: ئەگەر نەدەڕۆیشتینە سویسڕا زیاتر خوێنی موسڵمان و شیعە لە لوبنان دەڕژا

موحەمەد باقر قاڵیباف ، سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێران لە کاتی گەڕانەوەی لە وتووێژە چوارقۆڵییەکانی سویسرا وتی: بۆ ئازادکردنی سەروەت و سامانی بەستوو، دەبوو لە بڕگەی ١١ دوو بڕە پارە بە بڕی ٦ ملیار دۆلار ئازاد بکرێت، کە پێشتر لە کاتی گەشتەکەی بۆ قەتەر ئەنجامدرابوو، بەڵام واژۆکردنی کۆتایی دەبوو لە کاتی کۆبوونەوەی بۆ سویسرا ئەنجام بدرێت، کە ئەنجامدرا.

سەبارەت بە بڕگەی ١٠، پرسی فرۆشتنی نەوتی خاو و پترۆکیمیایی و وەرگیراوەکانیان، پرسی بانکی و بیمە و گواستنەوەیان،،وتی: بەو پێیەی هێشتا ڕێککەوتنەکە یەکلایی نەکراوەتەوە، هێشتا سزاکان لە شوێنی خۆیانن؛ بۆیە بە پشتبەستن بەو ڕێککەوتنە واژۆکراوە، سزای نەوت هەڵگیرا تا ڕێککەوتنی کۆتایی.

تەوەرێکی تری گرنگ چوارچێوەی چۆنیەتی بەدواداچوون بوو بۆ جێبەجێکردنی بڕگەکانی لێکتێگەیشتن تا کۆتایی ٦٠ ڕۆژ، کە بەهەمان شێوە کۆتایی پێهات. هەماهەنگی بۆ شاندەکانی ئێران و ئەمریکا بۆ کۆبوونەوە و بەدواداچوون بۆ ئەو پرسانە و جێبەجێکردنیان کرا.

دەبێت یەکڕیزیمان لە دەوری میحوەرەکەی ویلایەتی هەبێت/دەبێت بزانین قسەی کۆتایی وشە و فەرمانی ڕێبەرە



سەرۆکی تیمی دانوستانکاری ئێران وتی:

ڕەخنە و هۆشیاری مافی هەموو مرۆڤەکانە. بێگومان لەبەر ئەوەی ئێمە لە شەڕداین، ئەگەر بمانەوێت هەموو شتێک بڵێین بۆ ئەوەی خەڵک ئاگادار بکرێتەوە، دوژمنیش بە هەمان ئاست ئاگاداری نهێنییەکانمان دەبێت.

بۆیە ناچارین زۆر شت ڕوون نەکەینەوە، نەک لەبەر بێمتمانەیی خەڵک، بەڵکو بۆ ئەوەی دوژمن کەڵکی ناڕەوای لێ نەبات.



هەموومان لەژێر فەرمانی ڕێبەرداین و دەبێت ڕێگری لە هەر پەراوێزخستنێک بکەین. ئێمە یەک دوژمنمان هەیە و دەبێت یەکڕیزیمان لە دەوری میحوەرەکەی ویلایەت هەبێت؛ نەک یەکێتی لەسەر ئەو بابەتانەی کە خۆمان حەزمان لێیە.

یەکگرتوویی فەرمانی سەرکردەیە؛ جا چ لە شەڕدا بێت، چ لە ئاشتیدا بێت، چ لە دانوستاندا بێت، یان لە بواری کولتووریدا. دەبێ بزانین قسەی کۆتایی وشە و فەرمانی ڕێبەرە.

سەرۆکی شاندی دانوستانکاری ئێران وتیشی:بەرنامەی “کاتی ئێران” ڕاستگۆیانە یەکێکە لە بەرنامە باشەکانی بواری شارەزایی. بێگومان ڕەخنەم لە بەشێکی هەیە، بەڵام بە گشتی بەرنامەیەکی باشە.

لەم بەرنامەیەدا بینیم کە ڕاگەیەندرا کە خۆزگە فڕۆکەخانەی مێهراباد دادەخەن بۆ ئەوەی تیمی دانوستانکار نەچنە سویسرا. بەو ئازیزانە دەڵێم ئەگەر نەچووینە سویسرا لە هەموو ساتێکدا خوێنی زیاتر لە موسڵمان و شیعەی لوبنانی دەڕژایە.

سەرۆکی شاندی دانوستانکاری ئێران زیادی کرد: ئێمە بنەمامان هەیە و تا ئێستا هەرگیز نەمانویستووە لە هەمان چوارچێوەی ئەمریکییەکان بین. هاوڕێیانی ناوبژیوان لەم باسەدا پێداگرییان لەسەر ئەوە دەکرد کە ئەمە سەرەتای گفتوگۆکانە، بەڵام ئێمە بە ڕوونی ڕامانگەیاند کە ئێمە لەم چوارچێوەیەدا ئامادە نابین و تەنیا بۆ دانوستان دێین، بەبێ ئەوەی لە هەمان چوارچێوەدا بین.

لە ناوەڕاستی گفتوگۆکاندا بۆم دەرکەوت کە ترەمپ بە شێوەیەکی هەڕەشەئامێز قسەی لەسەر سەرۆک و تیمی دانوستانکار و هێرشکردنە سەر خاکەکەمان کردووە. من بە ڤانسم وت کە ئێمە لێرە قسە دەکەین و بەپێی ئەو لێکتێگەیشتنە واژۆکراوە، لە بڕگەی یەکەمدا هاتووە کە نابێت هیچ هەڕەشە و هێزێک هەبێت؛ بەڵام ئەمڕۆ سەرۆکەکەت هەڕەشەی کردووە.

لایەنی ئەمریکی پێداگری لەسەر ئەنجامدانی دیدارێکی دیکە لەگەڵ ناوبژیوانەکان کرد، کە ئێمە قبوڵمان نەکرد. ناوبژیوانانی قەتەر و پاکستان هاتنە لای ئێمە و پێمان وتن لەگەڵ ئێوە قسە دەکەین، بەڵام لەگەڵ لایەنی ئەمریکی قسە ناکەین. کۆتایی ئەم وتووێژ و دانوستانە ٨٠ خولەکییە بەیاننامەیەک بوو کە لایەنی پاکستان و قەتەر بڵاویان کردەوە.