ئیدارەی ئاگرکوژێنەوەی تاران: ناوچە شارییەکان نەکراونەتە ئامانج

سەرلەبەیانی ئەمڕۆ، کاتژمێر ٤:٤٣ و ٤:٤٥ لە ناوچە جۆربەجۆرەکانی ڕۆژئاوای تاران دەنگی دوو تەقینەوە بیستراوە .
وتەبێژی ئیدارەی ئاگرکوژێنەوەی تاران ڕایگەیاند کە ناوچە شارییەکانی تاران نەکراونەتە ئامانج.
دوابەدوای هێرشی دوژمنی زایۆنی بۆسەر چەند ناوچەی خاکی ئێران، لەوانەش تاران، ئیدارەی ئاگرکوژێنەوەی تاران ڕایگەیاند: ناوچە شارییەکان نەکراونەتە ئامانج.
سەرلەبەیانی ئەمڕۆ، کاتژمێر ٤:٤٣ و ٤:٤٥ لە ناوچە جۆربەجۆرەکانی ڕۆژئاوای تاران دەنگی دوو تەقینەوە بیستراوە .
وتەبێژی ئیدارەی ئاگرکوژێنەوەی تاران ڕایگەیاند کە ناوچە شارییەکانی تاران نەکراونەتە ئامانج.
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