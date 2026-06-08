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ئیدارەی ئاگرکوژێنەوەی تاران: ناوچە شارییەکان نەکراونەتە ئامانج

٨ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٢:٣٦
News ID: 1824319
Source: Mehrnews
ئیدارەی ئاگرکوژێنەوەی تاران: ناوچە شارییەکان نەکراونەتە ئامانج

دوابەدوای هێرشی دوژمنی زایۆنی بۆسەر چەند ناوچەی خاکی ئێران، لەوانەش تاران، ئیدارەی ئاگرکوژێنەوەی تاران ڕایگەیاند: ناوچە شارییەکان نەکراونەتە ئامانج.

 سەرلەبەیانی ئەمڕۆ، کاتژمێر ٤:٤٣ و ٤:٤٥ لە ناوچە جۆربەجۆرەکانی ڕۆژئاوای تاران دەنگی دوو تەقینەوە بیستراوە .

وتەبێژی ئیدارەی ئاگرکوژێنەوەی تاران ڕایگەیاند کە ناوچە شارییەکانی تاران نەکراونەتە ئامانج.

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