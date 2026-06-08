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یەمەن هاتە مەیدان؛ بابولمەندەب داخرا

٨ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٢:٣٣
News ID: 1824310
Source: Mehrnews
یەمەن هاتە مەیدان؛ بابولمەندەب داخرا

وتەبێژی هێزە چەکدارەکانی یەمەن هێرشی مووشەکیی ئەو وڵاتەی بۆ سەر ناوچە داگیرکراوەکان ڕاگەیاند.

 وتەبێژی هێزە چەکدارەکانی یەمەن، یەحیا سەریع ، ڕایگەیاند کە لە کاتی هێرشی مووشەکیی ئەو وڵاتە بۆ سەر ئامانجە گرنگەکانی یافای داگیرکراو، ئەو خاڵانە کەوتوونەتە بەر لێدان.

ناوبراو زیادی کرد: ئێمە قەدەغەکردنی تەواوەتی لە کەشتیوانی دوژمنی زایۆنی لە دەریای سوور ڕادەگەیەنین. هەر جووڵەیەک لە لایەن زایۆنیستەکانەوە بە ئامانجێکی سەربازی بۆ هێزەکانی یەمەن دادەنرێت.

سەریع ڕایگەیاند کە ئێمە تۆڵەی زیادبوونی گرژییەکان دەکەینەوە. چڕی ئۆپەراسیۆنەکانمان لە ژێر ڕۆشنایی هەماهەنگی شەڕ و هەماهەنگی لەگەڵ میحوەری جیهاد و بەرخۆدان زیاتر دەبێت. ئێمە جەخت لەسەر مافی نەتەوەکەمان و نەتەوە ئازادەکان دەکەینەوە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی دەستدرێژی زایۆنیستی-ئەمریکی.

تا ئەو دەستدرێژییە بەردەوام بێت ئۆپەراسیۆنەکانمان بەردەوام دەبێت و لە بەرامبەر ئەو گەمارۆیە دڕندانەیە کە لە دژی میللەتەکەمان و گەلانی میحوەری بەرخۆدان و جیهاد دەکرێت بێدەنگ نابین.

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