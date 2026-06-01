ئێران: لوبنان بەشێکی دانەبڕاوە لە ڕێککەوتنی تاران و واشنتۆن

بە پێی ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێهر، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران وتی: سەبارەت بە پێشهاتەکانی ناوچەکەش شاهیدی ئەوەین کە هێزە چەکدارەکانی ئێران، لە کاردانەوە بە کردەوەی دەستدرێژیکارانەی ئەمریکا، ئامانجەکانیان کردە ئامانج لە بنەچەی ئەو کردەوە دەستدرێژکارانە.

سەبارەت بە ئیدیعای ترامپ سەبارەت بە بردنە دەرەوەی یۆرانیۆمی ئێران، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران وتی: هەرکاتێک پێویست بوو کارێک سەبارەت بە پرسە ئەتۆمییەکان بکرێت، ئێمە خۆمان زۆر باش دەزانین چی بکەین. لەم قۆناغەدا گرنگی بە کۆتایی هێنان بە شەڕ دەدرێت.

لە وەڵامی پرسیاری مێهر سەبارەت بە هەواڵەکان سەبارەت بە سندوقی وەبەرهێنانی ٣٠٠ ملیار دۆلاری بۆ ئێران بۆ هەوڵی ئاوەدانکردنەوەی دوای جەنگ، ئایا پشتڕاستی دەکەیتەوە؟ ئەگەر وایە، تکایە ڕوونی بکەنەوە، وتی: یەکێک لە بەشەکانی لێکتێگەیشتنەکە ئامادەکردنی مەرجی پێویست بۆ دووبارە بنیاتنانەوەی زیانەکانە. لەم ڕووەوە بژاردەکان وروژێنران و یەکێک لەو بابەتانەی کە هاتە ئاراوە ئەوە بوو کە بڕە پارەیەک لەبەرچاو بگیرێت بۆ ئاوەدانکردنەوە. ئەوە تەنها شتێکە کە دەتوانم بیڵێم.

سەبارەت بە هاوبەشی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی لە هێرشکردنە سەر ئێران و بەشداری بەشێک لە وڵاتان، وتەبێژی دامەزراوەی دیپلۆماسی زیادی کرد: ئێمە هەڵسەنگاندنی خۆمان بۆ ئەدای وڵاتانی ناوچەکە هەیە. بە دڵنیاییەوە ئێمە بە گومانەوە سەیری ڕاپۆرتەکانی ڕۆژئاوا دەکەین. ئێمە دەزانین کە ئەوان ئاسایشی وڵاتانی ناوچەکەیان ناوێت. ئێمە هەڵسەنگاندنی خۆمان هەیە و پێشتریش باسمان کردووە. گومانمان لەوەدا نییە کە هەندێک وڵات بەداخەوە پابەندنەبوون بە ئەرکە دراوسێیەتی و یاساییەکانیانەوە. ئێمە داواکارییەکی بەردەواممان هەیە کە ڕێبازی خۆیان ڕاست بکەنەوە و ڕێگە نەدەن بوونی ئەمریکا و ڕژێمی زایۆنی ببێتە هۆی نائەمنی هەمیشەیی بۆ گەلانی ناوچەکە.

سەبارەت بەو پرسانەی لە سەردانەکەی قالیباف و عەرەقچی بۆ دەوحە باسیان کرد، بەقاعی وتی: پاکستان ناوبژیوانی دانوستانەکانمانە و ئەوان ڕۆڵی سەرەکی دەگێڕن. هەندێک وڵاتی دیکەش لەم پرۆسەیەدا یارمەتیدەر بوون و هەمیشە سوپاسی وڵاتەکانمان کردووە بۆ هەوڵە نایابەکانیان. سەردانەکەی قالیباف و عێراقچی بۆ قەتەر ئەرێنی بوو و لەو سەردانەدا بابەتەکانی پەیوەست بە کۆتاییهێنان بە شەڕ تاوتوێ کران. باسی هەموو بابەتەکان دەکەین. ئێوە هەڵوێستەکانی لایەنی بەرامبەر دەبینن، بۆیە بۆ لێکۆڵینەوە لە هەر بابەتێک، دەبێت بە پرۆسەی ڕاوێژکاریدا تێپەڕین. ئێمە لە ڕێگەی نێوەندگیری پاکستانییەوە بۆچوونەکانمان خستۆتە بەردەم لایەنی بەرامبەر.