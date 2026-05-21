دوو تیرۆریستی لە ئێران هەڵواسران

٢١ ئایار ٢٠٢٦ - ١١:٢٠
News ID: 1817170
Source: Mehrnews
دوو تیرۆریست کە ئەندامی ڕێکخراوێکی نهێنی گرووپە تیرۆریستیەکان بوون، دوای پێداچوونەوە بە دۆسیەکە لەلایەن دەسەڵاتی دادوەری ئێرانەوە و بڕیارەکە لەلایەن دادگای باڵا پشتڕاستکرایەوە، هەڵواسران.

دەزگای قەزایی ڕایگەیاند: ڕامین زەلە کوڕی کەمال و کەریم مەعرووفپوور کوڕی کەمال، بە تاوانی ئەندامێتی لە گرووپە تیرۆریستییە جوداخوازەکان، گرووپێکیان پێکهێنابوو بە ئامانجی تێکدانی ئاسایشی ئێران، ڕاپەڕینی چەکداری لە ڕێگەی پێکهێنانی گرووپە تاوانکارییەکان، تەقەکردن و تیرۆرکردن.

دوای ئەوەی کەیسەکە لەلایەن دەسەڵاتی دادوەرییەوە پێداچوونەوەی بۆ کرا و بڕیارەکە لەلایەن دادگای باڵا پشتڕاستکرایەوە ئەو دوو تیرۆریستە لەسێدارە دران.

بەگوێرەی ناوەڕۆکی دۆسیەکە، ڕامین زەلە و کەریم مەعرووفپوور ساڵانێک بوو لەگەڵ ئەو گرووپە تیرۆریستییەکان هاوکارییان کردبوو و ئەندامی شانەیەکی نهێنیی سەر بە گرووپی جوداخواز بوون.

