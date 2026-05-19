فەرماندەی بنکەی خاتەمولئەنبیا هەڕەشە لە ئەمریکا دەکات

عەلی عەبدوڵڵاهی، فەرماندەی مەڵبەندی ناوەندی خاتەمولئەنبیا (د.خ) جەختی لەوە کردەوە کە ئێمە بە ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی دەڵێین جارێکی دیکە هەڵەی ستراتیژی یان حیساباتی هەڵە نەکەن.

ناوبراو ڕاشیگەیاند: پێویستە بزانن کە ئێرانی ئیسلامی و هێزە چەکدارەکانی لە پێشووتر ئامادەتر و بەهێزترن، ئەوان لەسەر پەلاماردان و بە خێرایی و یەکلاکەرەوە و بەهێز و بەرفراوان وەڵامی هەر دەستدرێژی و دەستدرێژییەکی نوێ لە لایەن دوژمنانی خاک و نەتەوەی سەربەرزەوە دەدەنەوە.

ناوبراو بە ئاماژەدان بەوەی کە "دوژمنانی زایۆنیستی ئەمریکا چەندین جار میللەتی ئازای ئێران و هێزە چەکدارە بەهێزەکانی تاقیکردۆتەوە"، زیادی کرد: ئێمە بە گەورەیی و ئیرادەی ئیلاهی سەلماندمان کە دەسەڵات و توانای خۆمان لە مەیدانی کرداردا بە دوژمنان نیشان دەدەین و ئەگەر هەڵەیەکی دیکە لە لایەن دوژمنەکانمانەوە بکرێت، ئەوا بە هێز و توانای زۆر گەورەتر لە شەڕی سەپێنراوی ڕەمەزان مامەڵەی لەگەڵ دەکەین بە هەموو هێزێکەوە بەرگری لە مافەکانی نەتەوەی ئێران بکەین و دەستی هەر دەستدرێژکارێک ببڕین”.