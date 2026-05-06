سپای پاسداران : هیچ هێرشێکمان نەکردۆتە سەر ئیمارات

بنکەی خاتەمولئەنبیای سپای پاسداران ڕایگەیاند: هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا هیچ ئۆپەراسیۆنێکی مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانیان لەدژی ئیمارات ئەنجام نەداوە و ئەگەر هەر هەنگاوێک بکرایە بە توندی و ڕوونی ڕامان دەگەیاند.

بۆیە ڕاپۆرتی وەزارەتی بەرگری ئەو وڵاتە بە ڕەهایی ڕەتدەکرێتەوە و خاڵییە لە هیچ ڕاستییەک.

بە بەرپرسان و دەوڵەتمەدارانی ئیمارات ڕاگەیەندراوە کە وڵاتەکەت وەک خاکێکی ئیسلامی نابێت ببێتە کۆشکی ئەمریکی و زایۆنیستەکان و هێز و کەرەستە سەربازییەکانیان و خیانەت لە جیهانی ئیسلامی و موسڵمانان بکەن. نابێ لە تەڵەی ئەمریکییەکان و زایۆنیستەکان بکەون و لەبری ئەوەی ڕووبەڕووی کافر و موشریکەکان ببیتەوە و هاوکارییان نەکەیت، نابێ نەتەوەی موسڵمانی ئێران بخەیتە ژێر هێرشی میدیایی ترسنۆکانە و تۆمەتی ناڕەوا .

بەداخەوە دەبێ بڵێین ئیمارات بۆتە یەکێک لە بنکە سەرەکییەکانی ئەمریکییەکان و زایۆنیستەکان وەک دوژمنی جیهانی ئیسلامی و هۆکاری سەرەکی نائەمنی لە ناوچەکەدا و بووەتە شوێنی بەشێکی زۆر لە هێز و کەرەستەی سەربازیی ئەوان.

بە دروستکردنی دۆخێک و بوختانکردن، کێشەیەک چارەسەر نابێت و کەشوهەوای نێودەوڵەتی بشێوێنرێت.

ئەگەر تا ئێستا خۆمان لە دروستکردنی دۆخێک و یارمەتیدانی دوژمنانی نەتەوەی ئیسلامی و ئێران بەدوور گرتبێت، تەنیا لە پێناو ئاسایش و ڕەچاوکردنی خوشک و برا موسڵمانەکانمان لەو وڵاتەدا بووە.

هۆشداری دەدەین ئەگەر هەر کارێک لە ئیماراتەوە بەرامبەر دوورگە و بەندەر و کەناراوەکانی ئێران بگیرێتەبەر، وەڵامێکی چەقێنەر و پەشیمانکەرەوە دەدەینەوە.