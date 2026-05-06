ترامپ پاشەکشێ لە ئوپراسیۆنی کردنەوەی گەرووی هورمۆز کرد

، دۆناڵد ترامپ، سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند کە پلانی بەناو "پڕۆژەی ئازادی" کە بە ئامانجی ئاسانکاری بۆ تێپەڕاندنی کەشتیەکان لە گەرووی هورمز پێشنیار کرابوو، بە شێوەیەکی کاتی ڕادەگرێت.
بۆ پەردەپۆشکردنی ئەم شکستە، ترامپ لە پەیامێکدا ڕایگەیاند کە ئەم بڕیارە دوابەدوای داواکاری هەندێک وڵات لەوان پاکستان و هاوکاتی دانوستانەکان لەگەڵ ئێران دراوە.
ناوبراو بانگەشەی ئەوەی کرد کە ئەم ڕاگرتنە بە ئامانجی ڕەخساندنی دەرفەتێک بووە بۆ پێشکەوتن بەرەو گەیشتن بە ڕێککەوتنی کۆتایی، هاوکات لە هەمان کاتدا "گەمارۆدان" وەک خۆی دەمێنێتەوە.
سەرۆکی ئەمریکا هەروەها باسی لەوە کرد کە بە "پێشکەوتن لە دانوستانەکاندا" ناوی بردووە، بەڵام وردەکاری زیاتری سەبارەت بە کات یان چوارچێوەی ئەم ڕێککەوتنە ئەگەرییە نەخستەڕوو.
