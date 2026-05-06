داهاتی دوو ملیار دۆلاری ئێران لە گەرووی هورموز

گەرووی هورمز بۆتە یەکێک لە گرنگترین شوێنەکانی جیهان لەمڕۆدا.

ڕێڕەوێکی ئاوی کە تا ٢١ی ئازاری ١٤٠٤ بەبێ هیچ تێچوونێک لەبەردەستی کەشتیوانی جیهانیدا بوو؛ بەڵام دوای ئەم بەروارە و دەستپێکردنی شەڕی ڕەمەزان، ئێران دەستی بە بەڕێوەبردنی زیرەک کرد لەم ناوچەیە و بڕیارە هەرگیز نەگەڕێتەوە بۆ دۆخی پێشوو و بە میکانیزمێکی نوێ کە سەنتەری ئێران بێت بەڕێوە دەبرێت.

ناوبراو بە ئاماژە بەوەی کە بەستێنی جێبەجێکردنی ئەم بابەتە گرنگە بە تەواوی ئامادەکراوە، ڕوونی کردەوە: ئێران ساڵانە نزیکەی ٧٥ ملیۆن تۆن کاڵای سەرەتایی هاوردە دەکات و هاتنە ناوەوەی زیاتر لە دوو لەسەر سێی ئەو کاڵایانە پەیوەستە بە گەرووی هورمزەوە.

ئەمە لە کاتێکدایە کە لە سەدا ٧٥ی سنوورەکانی ئێران لە باکوور، ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا پەیوەندییان بە گەرووی هورمزەوە نییە. بە واتایەکی تر، ئێران سنوورێکی هاوبەشی لەگەڵ ١٥ وڵاتی دراوسێدا هەیە کە ٩ وڵاتیان بە نزیکەی ٧ هەزار کیلۆمەتر سنووری ئاوی و وشکانی بە وڵاتەکەوە بەستراوەتەوە و توانای دابینکردنی کاڵا لە ڕێگەی دەروازەی هاوبەش لەگەڵ وڵاتانی وەک تورکیا، ئەرمینیا، ئازەربایجان، تورکمانستان، ئەفغانستان، عێراق و پاکستانیش لەبەردەستدایە.

جێی ئاماژەیە گەرووی هورمز دەتوانێ ساڵانە نزیکەی دوو ملیار دۆلار داهات بۆ ئێران بەدەستبهێنێت. ئەم بڕە زۆر کەمە و بەتەواوی مەعقولە بە بەراورد بەو 2.5 ترلیۆن دۆلارەی کە ساڵانە بە گەرووی هورمزدا تێدەپەڕێت و ئێران ئاسایشەکەی دابین دەکات.