سێ مانگیلەی ئێرانی بەرەو بۆشایی ئاسمان هاویشتران

ئەم هەڵدانی کە لە خولگەیەکی نزیک لە زەوی لە بەرزی نزیکەی ٥٠٠ کیلۆمەتردا ڕوویدا، بە یەکێک لە ڕووداوە گرنگەکانی بۆشایی ئاسمانی ئەمساڵ دادەنرێت و دەبێتە هۆی ئەوەی کە لە یەک کاتدا چەندین مانگی دەستکردی ڕەسەن لە بوارە جۆراوجۆرەکانی خزمەتگوزاری، .یەکەم پەیوەندی مانگی دەستکرد لە بنکەی ماهدەشت لە دەوروبەری کاتژمێر ٨:٣٠ بۆ ٩:٠٠ بە کاتی تاران دادەمەزرێتژێرخانی و بەڕێوەبردن کاربکەن.
٢٩ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٤:٠٧
News ID: 1767479
Source: Mehrnews
ئێوارەی ئەمڕۆ سێ مانگیلەی دەستکردی ئێرانی لە یەک کاتدا لە ڕێگەی ئامێری هەڵدانی سۆیوزی ڕووسییەوە ڕەوانەی بۆشایی ئاسمان کران.
