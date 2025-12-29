  1. Home
سێ مانگیلەی ئێرانی بەرەو بۆشایی ئاسمان هاویشتران

٢٩ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٤:٠٧
News ID: 1767479
Source: Mehrnews
ئێوارەی ئەمڕۆ سێ مانگیلەی دەستکردی ئێرانی لە یەک کاتدا لە ڕێگەی ئامێری هەڵدانی سۆیوزی ڕووسییەوە ڕەوانەی بۆشایی ئاسمان کران.

 ئەم هەڵدانی کە لە خولگەیەکی نزیک لە زەوی لە بەرزی نزیکەی ٥٠٠ کیلۆمەتردا ڕوویدا، بە یەکێک لە ڕووداوە گرنگەکانی بۆشایی ئاسمانی ئەمساڵ دادەنرێت و دەبێتە هۆی ئەوەی کە لە یەک کاتدا چەندین مانگی دەستکردی ڕەسەن لە بوارە جۆراوجۆرەکانی خزمەتگوزاری، .یەکەم پەیوەندی مانگی دەستکرد لە بنکەی ماهدەشت لە دەوروبەری کاتژمێر ٨:٣٠ بۆ ٩:٠٠ بە کاتی تاران دادەمەزرێتژێرخانی و بەڕێوەبردن کاربکەن.

