عێراقچی: دیپلۆماسی کۆماری ئێران لەسەر بنەمای بەرخۆدانە و دەستهەڵگری نابین

سەید عەباس عێراقچی ڕۆژی دووشەممە لە کۆنفڕانسی نێودەوڵەتی "شەهید حاج قاسم سولەیمانی؛ دیپلۆماسی و بەرخۆدان" بە بەرز ڕاگتنی ساڵڕۆژی شەهادەتی شەهید سولەیمانی، ڕایگەیاند: ئیزن بدەن زیاتر باس لە میراتی پاوەجێی ناوبراو بۆ سیاسەتی دەرەوەی ئێران باس بکەم، شەهید سولەیمانی نەژیارڤانی بەرەی بەرخۆدان لە ناوچەکە بوو، بەڵام کەریگەری ئەو نەژیارڤانە زیاتر لە سیاسەت و ڕوانگە ڕۆژانەکان، لە بنەماکانی سیاسەتی دەرەوە دەبینرێت.



ناوبراو بە وتنی ئەوەی کە هزری شەهید سولەیمانی نیشانەی ئامانجەکانی شۆڕشی ئیسلامی و دەستووری کۆماری ئیسلامی ئێرانە، زیادی کرد: ئەو هزرە لە بنەما بیریەکانی سیاسەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامیەوە سەرچاوە دەگرێت؛ سیاسەتێک کە دەتوانێت کە دەتوانرێت ناوی دیپلۆماسی لەسەر بنەمای بەرخۆدانی لەسەر بنرێت.



وەزیری دەرەوەی ئێرنا بە ئاماژە بە ڕۆڵی تواناییە نەتەوەییەکان لە بەدی هاتنی بەرژەوەندیەکانی وڵات وتی: دیپلۆماسی بە تەنیا ناتوانێت لە هیچ شتێک بەرژەوەندی بهێنێت بۆ وڵات؛ بەڵکوو ئەوە توانانی نەتەوەییەکانن کە بەرژەوەندی نەتەوەیی وەبەردەهێنن و دەیپارێزن. بە بێ هەبوونی فاکتەرەکانی دەسەڵاتی نەتەوەیی، دیپلۆماسی ناتوانێت بگاتە ئامانجەکانی خۆی.



هەروەها جەختی کرد: گوفتمانی بەرخۆدان لە گرینگترین گوفتمانەکانی کۆماری ئیسلامی لە ئاستی نەتەوەیی، ناوچەیی و سەرووناوچەیی بووە و دیپلۆماسی لەسەر بەنمای بەرخۆدان، بنەڕەتی سیاسەتی دەرەوەی ئێران پێک دەهێنێت کە بەرخۆدان یەکێک لە لایەنەکانی دێتە ئەژمار.