وەزیری ڕاگەیاندنی سووریا: فیدراڵیزم پێگەیەکی لە داهاتووی سووریا نییە

حەمزە مستەفا، وەزیری ڕاگەیاندنی سووریا بە ئاماژە بە پابەند نەبوونی هێزەکانی هەسەدە بە ڕێكکەوتنی 10ی مارس، ئەو ڕێککەوتنەی دەرفەتی مێژوویی بۆ پاراستنی یەکگرتوویی و سەروەری وڵات وەسف کرد و جەختی کرد کە پرسی فیدراڵیزم و لامەرکەزی سیاسی لە سووریا کۆتایی هاتووە. ناوبراو هەروەها لە گۆڕینی ڕوانگەی ئەمریکا لە دۆسیەی سووریا و هەڵەی سیاسی مەزڵۆم کۆبانێ لە چوون بۆ هەولێر لە جیاتی دیمەشق ڕەخنەی گرت.
٨ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٤:٢٥
Source: Mehrnews
