هاکان فیدان: پەکەکە لە عێراق و سووریاش دەبێ چەک بکرێت

هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا لە پرێس کۆنفڕانسێکی هاوبەش لەگەڵ فوئاد حسێن، هاوتای عێراقیی لە بەغدادا، بە ئاماژە بەوەی کە ناوچە بەرەوڕووی قەیرانێکی گەورەیە، جەختی کرد: رێگای ڕزگاربوون لەو دۆخە، لێک‌گەیشتن و هاوکاریی نێوان وڵاتانی ناوچەیە و بۆ گەیشتن بە گشەی پاوەچی، وڵاتانی ناوچە دەبێ لە بەرامبەر گۆڕانکارییەکانی ئێستادا یەکگرتوو بن و بەبێ پشتبەستن بە ئەکتەرانی دەرەوەیی، ڕێگەچارەی بنەڕەتی بۆ قەیرانەکانی ئێستا بدۆزنەوە.

فیدان بە ئاماژە بە سەقامگیریی ئێستاکەی عێراق و پلانی هاوبەشی دوو وڵات لە بواری ئاو، بازرگانی و وزە، وتیشی: ڕێککەوتن‌نامەیەک کە بڕیارە لەگەڵ عێراقدا واژۆ بکرێت، بەشێکی تایبەتە بە چاکسازیی ژێرخانەکانی ئاویی عێراق و هاوکات کۆمیتەگەلێکی هاوبەشمان بۆ هاوکاری لە بواری وزەدا پێکهێناوە.

ناوبراو لە درێژەدا خوازیاری چەکدانانی یەکجاریی پەکەکە بوو و جەختی کرد: ڕاگەیاندنی پەکەکە سەبارەت بە دەستهەڵگرتن لە هەڵمەتی سەربازی و چەکدانان لە خۆیدا هەنگاوێکی گرینگە و ئەم بابەتە دەبێ لە سووریا و عێراقیشدا ئەنجام بدرێت.