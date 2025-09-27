  1. Home
عێراقچی: سناپباک شکست دێنێت وەک گوشاڕەکانی ڕابردوو

٢٧ ئەیلوول ٢٠٢٥ - ١٣:٥٥
سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە کۆنگرەی ڕۆژنامەڤانی دوای کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ئاسایش ڕایگەیاند: هەر ئەو جۆرە کە لە لێدوانەکەمدا وتم کارا کردنەوەی سناپ باک نایاساییە.

 سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لە کاردانەوە بە کارا کردنەوەی سناپباک وتی: پێم وانەبێت یئەو بابەتە بتوانێت کاریگەری لەسەر خەڵکی ئێران بەتایبەتی لە سەر ورەی بەرگری لە خۆیان هەبێت.

هەروەها درێژەی دا: ئێمە هەمیشە ئامادەی دیپلۆماسی بووین، من بە پێشنیاری ڕوونەوە بۆ پێدانی هەلی زیاتر بە دیپلۆماسی هاتمە ئێرە و بەداخەوە پێشنیارەکانم ڕەت کرانەوە.

ناوبراو هەروەها وتیشی : دیپلۆماسی بە دانوستان لەگەڵ ئەمریکا سنووردار نابێتەوە. ئێمە بەداخەوە ئەزموونی زۆر خراپمان لە دانوستان لەگەڵ ئەمریکا هەبووە.

هەر ئەو جۆرە کە ڕێبەری ئێران وتیان دانوستان لەگەڵ ئەمریکا بنبەستە و ئەو قسەشیان هاتە دی و درێژەی دا: بۆیە دەڵێێن کە دیپلۆماسی هیچکات نامرێت بەڵام دژوار بووەتەوە.

عێراقچی لە بەشێکی دیکە لە قسەکانیدا وتی: ئەگەر گوشاری وڵاتانی دەرەوەی ناوچەکە جێگای یاسا بگرنەوە ناگەینە هیچ ئەنجامێک.

درێژەی دا: هەر ئەو جۆرە کە هێرشی سەربازی شکستی هێنا، سناپباکیش شکست دەهێنێت. ئێران هیچکات لە بەردەم گوشاردا سەر دانانەوێنێت.

ئێمە هەمیشە نیسبەت بە ڕێز کاردانەوەی بەرانبەر دەنوێنین.

