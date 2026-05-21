وردەکاری نوێ لە نێوەندگیری پاکستان لە دانوستانەکانی ئێران و ئەمریکا

٢١ ئایار ٢٠٢٦ - ١١:٢١
News ID: 1817172
Source: ABNA
وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران بە جەختکردنەوە لەسەر درێژەی ئاڵوگۆڕی پەیامەکان لە ڕێگەی نێوەندگیری پاکستانیەوە، گرنگیدانی تارانی بە "کۆتایی هێنان بە شەڕ" و جێبەجێکردنی داواکارییەکانی ئێرانی ڕاگەیاند.

بەقایی وتی: ئامادەبوونی وەزیری ناوخۆی پاکستان بۆ ئاسانکارییە بۆ ئاڵوگۆڕی پەیامەکان و پێدانی ڕوونکردنەوەی زیادە بۆ ئەو دەقانەی کە لە نێوان لایەنەکاندا نێردراوە.
وتیشی : داواکارییە تایبەتەکانی ئێران ئەمانەن؛ سەرنجی سەرەکی تاران لەسەر کۆتایی هێنان بە شەڕ لە هەموو بەرەکان (لەوانەش لوبنان) و ئازادکردنی سەروەت و سامانی بلۆکەکراو و ڕاگرتنی کردەوەی هەراسانکردن و "دزی دەریایی" دژی کەشتیوانی ئێرانە.
بەقای زیادی کرد: سەرەڕای بێ بەڵێنی و گومان لەسەر لایەنی بەرامبەر لە ماوەی ساڵ و نیوی ڕابردوودا، ئێران بە جیددی و نیازپاکییەوە ڕێبازی دانوستانەکان پەیڕەو دەکات، بەڵام "گومانی هەیە لە ئەدای ئەمریکا.

