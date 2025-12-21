سەردار وەحیدی: هەڕەشەکانی ئیسرائیل نیشانەی سەرلێشێواریە

سەردار ئەحمەد وەحیدی لە گفتوگۆ لەگەڵ ئەلمەیادین سەبارەت بە سەفەری بنیامین نتانیاهۆ بۆ ئەمریکا تا چەند ڕۆژی دیکە و هەڕەشە بەردەوامەکانی ئەو ڕژیمە لە ئێران وتی: ئیسرائیل لەگەڵ کێشەی گەورە بەرەوڕوویە و ئەوەش بۆ هەمووان ئاشکرا بووە.



ناوبراو بە وتنی ئەوەی کە ئەو ڕژیمە نەیتوانی بگاتە هیچ یەکە لە ئامانجەکانی لە شەڕ دژی ئێران، زیادی کرد: تاران هەموو گۆڕانکاریەکان لە نزیکەوە شوێنگیری دەکات و هەموو پرسەکانی ناوچەکەی لە ژێر چاوەدێریە.



جێگری سەرۆکی ئەرکانی گشتی هێزە چەکدارەکان هەروەها وتی: ئیسرائیل هەوڵ دەدات وێنەیەکی جیاواز لە ڕاستیەکان نیشان بدات و لاوازی خۆی بشارێتەوە و ئەو هەوڵە لە ڕێگای شەڕی مێدیایی و دەروونی لە دژی ئێران ئەنجام دەدات.



ناوبراو بە ئاماژە بە شکستەکانی ئەم دواییەی ئیسرائیل ڕایگەیاند: ئیسرائیل هەوڵ دەدات تا لە ڕێگای هەڕەشە و جموجوڵەکانی ئەم دواییەوە، شکستە قورسەکانی کە لە شەڕی 12 ڕۆژە بەسەریدا هات، بشارێتەوە.



سەردار وەحیدی بە وتنی ئەوەی کە پاگەندە و بانگەشەکانی ئیسرائیل هیچ دەستکەوتێکی بۆ ئەو ڕژیمە نابێت، زیادی کرد: ئەمڕۆ ئیسرائیل تەنیا و گۆشەگیرە و پەلەقاژەی بێخۆ دەکات بۆ ڕزگار کردنی خۆی.