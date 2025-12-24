نمایشی توانای مووشەکیی ئێران لە مەیدانی فەلەستین

لە نوێترین وێنە بیلبۆردی مەیدانی فەلەستینی تاران، وێنەیەک لە توانای مووشەکیی ئێران بە دروشمی "ئێمە ئامادەین- ئێوەش ئامادەن" بە زمانی فارسی و عێبری نمایش درا.
ئەم وێنەیە لە کاردانەوە بە گومانەکان لەبارەی تاقیکاریی مووشەکی سپای پاسداران ڕووێنی کرا.
نوێترین وێنە بیلبۆردی مەیدانی فەلەستینی تاران بە نمایشدانی توانای مووشەکیی ئێران ڕوونوێنی کرا.
