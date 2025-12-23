  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. ئاسیا

هاکان فیدان هێرشی کردە سەر شەڕڤانانی کورد لە سووریا

٢٣ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٤:٢٠
News ID: 1765247
Source: Mehrnews
هاکان فیدان هێرشی کردە سەر شەڕڤانانی کورد لە سووریا

وەزیری دەرەوەی تورکیا پاش دیدار لەگەڵ بەرپرسانی باڵای سووریا لە دیمەشق، هێزەکانی کوردی سووریای بە سەرەکی‌ترین ئاستەنگی بەردەم گفتوگۆی سیاسی و سەقامگیریی ئەو وڵاتە زانی.

هاکان فیدان لە پریس کۆنفڕانسی هاوبەشی لەگەڵ ئەسعەد شیبانی، هاوتای سووریی لە دیمەشق، بە ئاماژە بەوەیکە گفتوگۆکان لەبارەی پرسە ئەمنییەکانی ناوچە و هەڕەشەکانی بەردەم سەقامگیریی سووریا بووە، سەقامگیریی سووریا بە مانای سەقامگیریی تورکیا لێکدایەوە.

فیدان هەروەها هێزەکانی کوردی سووریا بە کەم مەیل‌بوون بە پێشخستنی ڕێککەوتنەکان تۆمەتبار کرد و وتی: هاوئاهەنگیی هەندێک لایەنی ئەو گرووپە لەگەڵ ئیسرائیل، ئاستەنگێکی گرینگە لە بەردەم دانوستانیان لەگەڵ دیمەشق.

وەزیری دەرەوەی تورکیا هاوکات هێزەکانی کوردی سووریای بە سەرەکی‌ترین ئاستەنگی بەردەم گفتوگۆی سیاسی و سەقامگیریی ئەو وڵاتە زانی.

Your Comment

You are replying to: .
captcha