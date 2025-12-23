عەسائیب ئەهلی حەق: چەک دانانێین و لە بەرخۆدان ناکشێینەوە

جەواد تەلیباوی، وتەبێکی عەسائیب ئەهلی حەق لە بەیاننامەیەکدا جەخت کرد: هەمووان بزانن کە لە فەرهەنگی ئێمەدا جێگایەک بۆ دانانی چەک، چاوپۆشی لە بەرخۆدان یان بێ ئاگایی لە پیلانەکانی دوژمن، بوونی نییە.



ناوبراو وتی: ئەو بابەتە نە پرسێکی سیاسیە و بە دانوستانی لەسەر دەکرێت، بەڵکوو بنەمایەکی بیری لەسەر بنچینەی سەروەری، دەستەبەرکاری بڕیاردانی سەربەخۆ و قەڵغانی سەربڵندیە کە نە بە گوشار دەشکێت و نە بە سەپاندنەکان ئاڵوگۆڕ دەکرێت و هەر کەسێک بە پێچەوانەی ئەوە بیر بکاتەوە، ئێمەی نەناسیوە.



ناوبراو زیادی کرد: دروشمی هەمیشەیی ئێمە، سەقامگیری، هەمیشەیی و بەردەوام بوونە؛ هەر کات کە داوا لە ئێمە بکرێت، ئێمە پارێزەرانی ئەم نیشتمانە، ئامادەی بەرگری کردن و فیدا کردنی گیانمان لە ڕێگای نیشتمانین.



وتەبێژی سەربازی عەسایب ئەهلی حەق زیادی کرد: ئێمە هەروەها لە ڕێگای ڕاست بۆ عێڕاقێکی بەهێز و حکومەتێکی سەرکەوتوو هەنگاو دەنێین.