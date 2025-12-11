نیگەرانی نەتەوەیەکگرتووەکان لە دۆخی کورد لە تورکیا

دامەزراوە مافی مرۆڤی ستۆکهۆڵم ڕاپۆرتی دا کە هەواڵنێرانی تایبەتی نەتەوەیەکگرتووەکان سەبارەت بە درێژەی هەڵاواردن لە دژی کۆمەڵگای کورد لە تورکیا نیگەرانی جیدیان دەربڕیوە. ئەو نیگەرانیانە دوای لێکدانەوەی پاگەندەکانی هاوپەیوەند بە پێشێل کرانی مافی دوو بنەماڵەی کورد لە پارێزگای ئەستەنبۆڵ و مێرسین هاتووەتە ئاراوە.

بە پێی ئەم ڕاپۆرتە، بنەماڵەیەک لە ئەستەنبوڵ لە ڕێکەوتی 13ی ژووییە بەرەوڕووی توندوتیژی، دەستگیری و سەپاندنی زۆرەملێ لەلایەن هێزە سەربازیەکانەوە بەرەوڕوو بوونەوە و بنەماڵەیەکی دیکە لە مێرسینیش لە 25ی ئووت بە هۆی قسە کردن بە زمانی کوردی هێرشیان کرایە سەر.



هەواڵنێران لە نامەیەکدا کە لە ڕێکەوتی 3ی ئۆکتۆبەر بڵاو کرایەوە، ڕایانگەیاند کە ئەو هەوڵانە وادیارە بەشێک لە نموونەی بەردەوام لە هەڵاواردن لە دژی کورد بێت، نموونەیەک کە بە وتەی ئەوان بە ئامانجی پەراوێز خستنی کوردەکان لە شوێنە گشتیەکان و سنووردا کردنەوەی ئازادی بەیان و مافی فەرهەنگی ئەوان ئەنجام دەدرێت. هەروەها جەختیان کرد کە توندوتیژی و هەڵاواردن لە دژی کوردەکان بەتواوەتی لێک نادرێتەوە و لاوازی شوێنگیری دادوەری، بووەتە هۆی پارێزوانی دژبەرانی کورد لە تورکیا.