  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. کوردستان

نیگەرانی نەتەوەیەکگرتووەکان لە دۆخی کورد لە تورکیا

١١ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٣:٢٦
News ID: 1760541
Source: Mehrnews
نیگەرانی نەتەوەیەکگرتووەکان لە دۆخی کورد لە تورکیا

هەواڵنێری تایبەتی نەتەوەیەکگرتووەکان بە دەربڕینی نیگەرانی جیدی لە دوو حاڵەتی ئەم دواییەی توندوتیژی و ئازار لە دژی بنەماڵە کوردەکان لە ئەستەنبۆڵ و مێرسین، ڕایانگەیاند کە ئەو ڕووداوانە بەشێک لە نموونەی هەڵاواردن و پەراوێزخستنی بەردەوام لە دژی کۆمەڵگای کورد لە تورکیا.

 دامەزراوە مافی مرۆڤی ستۆکهۆڵم ڕاپۆرتی دا کە هەواڵنێرانی تایبەتی نەتەوەیەکگرتووەکان سەبارەت بە درێژەی هەڵاواردن لە دژی کۆمەڵگای کورد لە تورکیا نیگەرانی جیدیان دەربڕیوە. ئەو نیگەرانیانە دوای لێکدانەوەی پاگەندەکانی هاوپەیوەند بە پێشێل کرانی مافی دوو بنەماڵەی کورد لە پارێزگای ئەستەنبۆڵ و مێرسین هاتووەتە ئاراوە.

بە پێی ئەم ڕاپۆرتە، بنەماڵەیەک لە ئەستەنبوڵ لە ڕێکەوتی 13ی ژووییە بەرەوڕووی توندوتیژی، دەستگیری و سەپاندنی زۆرەملێ لەلایەن هێزە سەربازیەکانەوە بەرەوڕوو بوونەوە و بنەماڵەیەکی دیکە لە مێرسینیش لە 25ی ئووت بە هۆی قسە کردن بە زمانی کوردی هێرشیان کرایە سەر.

هەواڵنێران لە نامەیەکدا کە لە ڕێکەوتی 3ی ئۆکتۆبەر بڵاو کرایەوە، ڕایانگەیاند کە ئەو هەوڵانە وادیارە بەشێک لە نموونەی بەردەوام لە هەڵاواردن لە دژی کورد بێت، نموونەیەک کە بە وتەی ئەوان بە ئامانجی پەراوێز خستنی کوردەکان لە شوێنە گشتیەکان و سنووردا کردنەوەی ئازادی بەیان و مافی فەرهەنگی ئەوان ئەنجام دەدرێت. هەروەها جەختیان کرد کە توندوتیژی و هەڵاواردن لە دژی کوردەکان بەتواوەتی لێک نادرێتەوە و لاوازی شوێنگیری دادوەری، بووەتە هۆی پارێزوانی دژبەرانی کورد لە تورکیا.

Your Comment

You are replying to: .
captcha