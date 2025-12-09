هۆشداریی سەبارەت بە دزەی تیرۆریستەکان لە سووریاوە بۆ عێراق

عەبدولکەریم خەلەف کارناسی کاروباری ئەمنیەتی عێراق جەختی کرد کە لە ئەگەری بەردەوام بوونی گواستنەوەی تیرۆریستەکان لە سووریاوە بۆ ئەو وڵاتە هەڕەشە ئەمنیەکان لە عێراق چڕ دەبێتەوە.
ناوبراو زیادی کرد: پێشکەش کردنی مۆڵەتی چوون بە تیرۆریستەکان بۆ ناوخۆی عێراق مەترسیەکی گەورە بۆ ئاسایشی نەتەوەیی ئەو وڵاتە دێتە ئەژمار. لە هێڵی سنووری نێوان عێراق و سووریا بە باشی پارێزوانی دەکرێت کە هەمان بابەت دزە بۆ نێو خاکی عێراقی بۆ تیرۆریستەکان ئەستەم کردووەتەوە.
خەلەف وتیشی: ئۆپراسیۆنە تیرۆریستەکان کە لە ماوەی ساڵانی ڕابردوو لە عێراق ئەنجام دراوە لەلایەن ئەندامانی جێگیر لە خاکی سووریا بەڕێوە چووە. دۆخەکە لە سووریا هەر پێچراو بووە و ئەو وڵاتە لە کردەوەدا لە نێوان لایەنە جیاوازەکان بە ئامانجی جیاواز دابەش کراوە.
کارناسی کاروباری ئەمنیەتی عێراق بە ئاماژە بە دۆخی شڵەژاوی سووریا سەبارەت بە گواستنەوەی تیرۆریستەکان لە ئەو وڵاتە هۆشداریی دا.
