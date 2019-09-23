راوێژکاریەکانی زەریف و لۆدریان لە بارەی رێککەوتنی ناڤۆکی

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی ابنا - زەریف و لۆدریان لەم دیدارەدا لە بارەی دوایین رەوشی رێککەوتنی ناڤۆکی ، پێوەندیی دوو قۆڵیی و پرسە ناوچەیی و نێودەوڵەتیەکان بیروڕایان گۆڕیەوە .



تاران و پاریس لە چەند حەوتەی رابردوودا وتووێژیان بۆ رزگارکردنی رێککەوتنی ناڤۆکی دەست پێکردووە .



بەر لەوە یەپە کۆفۆرد وەزیری دەرەوەی دانمارک رۆژی هەینی بە ئامادە بوون لە نوێنەرایەتی ئێران لە رێکخراوی نەتەوەکان ، چاوی کەوت بە محەممەد جەواد زەریف وەزیری دەرەوەی ئێران .



زەریف و کۆفۆرد لەم دیدارەدا لە بارەی پێوەندیی دوو قوڵیی و پرسە ناوچەیی و نێودەوڵەتیەکان وتووێژیان کرد .

.......

340