راوێژکاریەکانی زەریف و لۆدریان لە بارەی رێککەوتنی ناڤۆکی

بە ڕاپۆرتی ئاژانسی هەواڵی ابنا - زەریف و لۆدریان لەم دیدارەدا لە بارەی دوایین رەوشی رێککەوتنی ناڤۆکی ، پێوەندیی دوو قۆڵیی و پرسە ناوچەیی و نێودەوڵەتیەکان بیروڕایان گۆڕیەوە .
تاران و پاریس لە چەند حەوتەی رابردوودا وتووێژیان بۆ رزگارکردنی رێککەوتنی ناڤۆکی دەست پێکردووە .
بەر لەوە یەپە کۆفۆرد وەزیری دەرەوەی دانمارک رۆژی هەینی بە ئامادە بوون لە نوێنەرایەتی ئێران لە رێکخراوی نەتەوەکان ، چاوی کەوت بە محەممەد جەواد زەریف وەزیری دەرەوەی ئێران .
زەریف و کۆفۆرد لەم دیدارەدا لە بارەی پێوەندیی دوو قوڵیی و پرسە ناوچەیی و نێودەوڵەتیەکان وتووێژیان کرد .
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