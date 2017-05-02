کوژرانی 37کەس لە سنوری عێراق و سوریا

ڕێکخراوی مافی مرۆڤی سوریا ڕایگەیاند، ئەمڕۆ سێشەممە لە ئەنجامی هێرشی خۆکوژی داعش بۆسەر کەمپی ئاوارەکان لەنێوان عێراق و سوریا ٣٧ کەس کوژراون.

بە پێی ڕاپۆرتی ڕێکخراوەکە ٣٠ ئاوارەی دیکە لەو تەقینەوەدا برینداربوون.

ئاژانسی هەواڵی هاوار نیوز لە ڕۆژئاوای کوردستان ڕایگەیاند، لە سنووری ڕەجم سلێبی نێوان ڕۆژئاوای کوردستان و عێراق، داعش هێرشی خۆکوژی ئەنجامداوە و بریندارەکان گواستراونەتەوە بۆ نەخۆشخانەی حەسەکە.

ئاژانسەکە ئەوەشی ڕاگەیاندووە سەرباری هەوڵی پزیشکی بۆ بریندارەکان ١٥ بریندار لە نەخۆشخانەکە بەهۆی سەختی برینەکانیانەوە گیانیان لە دەستداوە.

دوای ڕووداوەکە شەڕڤانانی هێزەکانی سوریای دیموکراتی وەڵامی ئەو هێرشەی چەکدارانی داعشیان داوەتەوە و گەڕان و پشکنینیان لە ناوچەکە دەستپێکردووە.

تەرمی ئەو ئاوارە عێراقیانە ڕەوانەی شارۆچکەی هۆل کرا، پاشان لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی کامپی هۆلەوە بەخاک سپێردران.

هێزەکانی سوریای دیموکراتی ڕایانگەیاندووە لەپاش هێرشەکە داعش لەناوچەکە بۆمبی چاندووە و سەرقاڵی هەڵگرتنەوەی بۆمبەکانن.



