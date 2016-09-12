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درێژەی گەڕانەوەی بنەماڵەکانی ئاوارەی ئێراقی بۆ ماڵ و حاڵی خۆیان

١٢ ئەیلوول ٢٠١٦ - ١٤:٠٨
News ID: 778580
درێژەی گەڕانەوەی بنەماڵەکانی ئاوارەی ئێراقی بۆ ماڵ و حاڵی خۆیان

سەدان بنەماڵەی ئاوارەی ئێراقی لە پارێزگەی ئەنبار گەڕانەوە بۆ ماڵەکانیان .

بەپێی ڕاپۆرتی ڕۆژی دووشەممەی کەناڵی عێراقییە، دوای پاکتاوکردنی ناوچەکانی خەیرات لە ڕۆژهەڵاتی کەرەمە لە پارێزگەی ئەنبار زۆرتر لە هەزاروسەد بنەماڵەی ئاوارە گەڕانەوە بۆ ماڵەکانیان .

محەممەد یاسین ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگاری ئەنبار وتی: زۆرتر لە شەشسەدوپەنجا بنەماڵەش بەرلەمە گەڕابوونەوە بۆ ماڵەکانیان .

بەوتەی کاربەدەستانی پارێزگەی  ئەنبار بەرپرسانی ئێراقی هەوڵ دەدەن بە بنیات نانەوەی ژێرخانەکان، بواری گەڕانەوەی ژومارێکی زۆر لە بنەماڵەکان  بۆ ماڵەکانیان لە کەرەمە دەستەبەر بکەن .

بەپێی هەواڵێکی دیکە لە ئێراقەوە  پێنج کەسی سیڤیل کاتی هەڵاتن لە ناوچەی ژێرکونترۆڵی داعش لە باشووری ڕۆژاوای کەرکووک لەبەر تەقینەوەی دوو بۆمب گیانیان لە دەست دا . چوار ئافرەت و منداڵێک لە نموونەی کوژراوان بوون .

سەرباری ئەو مەترسیانەی کە بەرەوڕووی  بنەماڵەکانی ئێراقین کاتی هەڵاتن لە ناوچەکانی ژێرکۆنترۆڵی داعش لە ناوچەکانی باکووری ئێراق ، بەڵام ئەوان  هەوڵ دەدەن بە هەر شێوەیەک کە بووە لەم ناوچەگەلە هەڵێن .

تائێستا نیزیکەی سەد بنەماڵەی ئێراقی توانیویانە بە هەڵاتن لە ناوچە ئاڵۆزەکان ، خۆیان بگەیەننە ناوچەکانی ژێرکۆنترۆڵی هێزەکانی ئێراقی ...

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