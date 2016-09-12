درێژەی گەڕانەوەی بنەماڵەکانی ئاوارەی ئێراقی بۆ ماڵ و حاڵی خۆیان

بەپێی ڕاپۆرتی ڕۆژی دووشەممەی کەناڵی عێراقییە، دوای پاکتاوکردنی ناوچەکانی خەیرات لە ڕۆژهەڵاتی کەرەمە لە پارێزگەی ئەنبار زۆرتر لە هەزاروسەد بنەماڵەی ئاوارە گەڕانەوە بۆ ماڵەکانیان .



محەممەد یاسین ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگاری ئەنبار وتی: زۆرتر لە شەشسەدوپەنجا بنەماڵەش بەرلەمە گەڕابوونەوە بۆ ماڵەکانیان .



بەوتەی کاربەدەستانی پارێزگەی ئەنبار بەرپرسانی ئێراقی هەوڵ دەدەن بە بنیات نانەوەی ژێرخانەکان، بواری گەڕانەوەی ژومارێکی زۆر لە بنەماڵەکان بۆ ماڵەکانیان لە کەرەمە دەستەبەر بکەن .



بەپێی هەواڵێکی دیکە لە ئێراقەوە پێنج کەسی سیڤیل کاتی هەڵاتن لە ناوچەی ژێرکونترۆڵی داعش لە باشووری ڕۆژاوای کەرکووک لەبەر تەقینەوەی دوو بۆمب گیانیان لە دەست دا . چوار ئافرەت و منداڵێک لە نموونەی کوژراوان بوون .



سەرباری ئەو مەترسیانەی کە بەرەوڕووی بنەماڵەکانی ئێراقین کاتی هەڵاتن لە ناوچەکانی ژێرکۆنترۆڵی داعش لە ناوچەکانی باکووری ئێراق ، بەڵام ئەوان هەوڵ دەدەن بە هەر شێوەیەک کە بووە لەم ناوچەگەلە هەڵێن .



تائێستا نیزیکەی سەد بنەماڵەی ئێراقی توانیویانە بە هەڵاتن لە ناوچە ئاڵۆزەکان ، خۆیان بگەیەننە ناوچەکانی ژێرکۆنترۆڵی هێزەکانی ئێراقی ...



کۆتایی کورتە نامە/310