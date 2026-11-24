لە کۆنفرانسی قەدەغەکردنی چەکی کیمیایی لە لاهای، جێگری وەزیری دەرەوە جەختی لە پابەندبوونی ئێران بە پرەنسیپە مرۆییەکان و خۆبەدوورگرتن لە بەکارهێنانی چەکی کیمیایی کردەوە و تاوانەکانی ڕژێمی سەدامی دژ بە ئێرانییەکانی وەبیرهێنایەوە.
جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران بۆ کاروباری یاسایی و نێودەڵەتی وتی: ئێران هەرگیز پەنای بۆ لۆژیکی بەکارهێنانی تۆڵەسەندنەوەی چەکی کیمیاوی نه بردوه و سه ڕه ڕای توانا و ئه گه ڕی وه ڵامی به ڕامبه ڕ له سه ڕده می شه ڕی سه پاندنی ڕژێمی سه دام، ئێران هه ڕگیز به ڕهه مهێنان و به کارهێنانی ئه و چه کانه ی هه ڵبژاردووه چونکه پێی وابوو که وه ڵامدانه وه ی تاوانێک نابێت ببێته هۆی دووباره بوونی ئه و تاوانه .
Your Comment