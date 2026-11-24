قاڵیباف ڕایگەیاند: ئێمه ئامادەین به شێوەیەکی چارەنووسساز وڵام بدەینەوه و له ئەگەری هەڵەی دوژمن جوگرافیای شەڕەکە بگۆڕین.

سەرۆکی پەرلەمان وتیشی: لە بەرامبەر قسە بێمانا و هەڕەشەکانی ئەم دواییەی سەرۆک و وەزیری گەنجینەی ئەمریکا، پێویستە ئەوە ڕوون بکەمەوە کە هەڵوێستی ئێمە ڕوون و نەگۆڕە.

جەختیشی کرد: هەڕەشە و سووکایەتیکردن بە خەڵکی سەربەرز و شەرەفمەندی ئێران و جەختکردنەوە لەسەر فشارە ئابوورییەکان، زیاتر لە هەموو شتێک نیشانەی بێدەسەڵاتی ئەمریکییەکانە لە بەرامبەر نەتەوەی خۆشەویست و خۆڕاگر و سەربەخۆماندا.

ڕاشیگەیاند: قسەی ئێمە هەمان ئەو قسەیە کە پێشتر وتمان: پێش ئەوەی ئێران ٧ مەرجەکەی جێبەجێ بکات، هیچ کردار و دانوستانێک نابێت، و ئامادەین بە شێوەیەکی یەکلاکەرەوە وەڵامی جووڵەکانی دوژمن بدەینەوە و جوگرافیای شەڕەکە بگۆڕین لە ئەگەری هەڵەی دوژمن.