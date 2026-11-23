وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە وتی: ئەو گوتارەی کە پرسیارێک دەوروژێنێت کە بۆچی دەبێت ئامادەیی ئێمە لە NPT بەردەوام بێت جێگای ڕێزە، بەڵام ئێران تا ئێستا پابەند بووە بەو بەڵێنانەی کە لەم بەڵگەنامەیەدا هاتووە.

لە وەڵامی پرسیارێک سەبارەت بە ئەگەری وەڵامدانەوەی ئێران بۆ بژاردە سەربازییەکانی ئەمریکا، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران وتی: کاتێک پرسیار لە شارەزایانی ئەمریکی دەکرێت سەبارەت بە سیناریۆکان، ئەوان دەڵێن: سەید مەجید موسەوی وەڵامدانەوەی ئێران بۆ سیناریۆکانی هێرشی ئەمریکا لە پاکێجێکی شیکدا دەخاتە ڕوو

کاردانەوەیەکی سەرنجڕاکێشی بەقایی بەرامبەر بە بڵاوکردنەوەی وێنەی ترامپ و پوتین و شی: ئەوان بۆ ڕێزگرتن لە دەسەڵاتی ئێران بە پێوە وەستان

لە وەڵامی ئەو وێنەیەی ترامپ بڵاوی کردۆتەوە، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە لە وەڵامی مێهردا وتی: ئەگەر بە زمانی بەرپرسانی ئەمریکا سەیری ئەم وێنانە بکەین، جیاوازیی پێگەی سەرۆکەکانی دەسەڵات لە دانیشتنی تارانەوە بۆ وەستان لە چین، ئاماژەیە بۆ ڕێزگرتن لە دەسەڵاتی ئێران.