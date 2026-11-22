پێوەندییە گشتییەکانی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ڕایگەیاند: چەند خولەکێک لەمەوبەر شەڕڤانانی هێزی بەرگری ئاسمانی سپای پاسدارانی بە کەڵک وەرگرتن لە سیستەمی بەرگری ئاسمانی نوێ و پێشکەوتوو، سەرکەوتوو بوون لە ڕێگریکردن و لەناوبردنی فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوانی سیخوڕی دوژمن کە هەوڵی پێشێلکردنی ئاسمانی کۆماری ئیسلامی ئێرانی دابوو لە باکووری کەنداوی فارس و لەناوبردنی لە ئاوەکانی کەنارەکانی بوشێهر، بە ئاگرێکی ورد و کاریگەر."
٢٢ تشرینی دووەم ٢٠٢٦ - ٢٢:٣٨
News ID: 1893654
Source: Mehrnews
پێوەندییە گشتییەکانی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ڕایگەیاند کە درۆنێکی ئەمریکی لە ئسمانی بووشێهر ڕاو کرا.
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