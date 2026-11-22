پەیوەندییە گشتییەکانی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی ڕایگەیاند: چەند خولەکێک لەمەوبەر لە بەرامبەر بەردەوامیی دەستدرێژی و پێشێلکارییەکانی ئاسمانی کۆماری ئیسلامیی ئێران، شەڕڤانانی هێزی ئاسمانیی سپای پاسداران ئۆپراسیۆنی هێرشی مووشەکی و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی تێکەڵاویان ئەنجامدا، بە ناوی کۆدی پڕ بەرەکەتی "یا ئوم البەنین (س)".

پێگەکانی ئەمریکایان کردە ئامانج لە ئەلریفا و عەوالی لە بەحرەین بە تەقەی مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان.

لە میانەی ئەم ئۆپەراسیۆنەدا دوو ڕاداری سەر بە سیستەمی بەرگری ئاسمانی پاتریۆتی سوپای ئەمریکا، کە دەکەوێتە بنکەی ئەلریفا و عەوالی لە بەحرەین، کرانە ئامانج.

لە بەرەبەیانی ئەمڕۆوە ئۆپەراسیۆنی تێچووی ئەسکۆرت و داپۆشینی ئاسمانی سوپای ئەمریکا لە ناوچەکەدا نەک هەر نەیتوانیوە ئامانجە مەبەستەکانی وڵات بگات، بەڵکوو زیانێکی بەرفراوانیشی لەگەڵ کەرەستە و کەشتییەکانی ژێر پاراستنی لە دەریا و ئاسماندا گەیاندووە.

لە درێژەی ئەم جموجۆڵانە و دوابەدوای پێشێلکردنی ئاسمانی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە لایەن دوو فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی سیخوڕی و شەڕی MQ-1 و MQ-9 ی سوپای دەستدرێژکاری ئەمریکاوە، پێگە سەربازییەکانی ئەو وڵاتە لە بنکەکانی پێشووی ئاماژەپێکراو بۆتە ئامانجی ئۆپەراسیۆنەکانی هێزی ئاسمانی سپای پاسداران.

سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی هۆشداری دەدات کە ئاسمانی کۆماری ئیسلامی ئێران هێڵی سوورە بۆ هێزە چەکدارەکانی ئەو وڵاتە و پێشێلکردنی ئاسمانی ئێران لەلایەن هەر وڵاتێک یان هێزێکی دەستدرێژکارەوە بەبێ وەڵامدانەوەی توند و یەکلاکەرەوەی جەنگاوەرانی ئیسلام ناڕوات.