شەوی ڕابردوو، سوپای ئەمریکا بە کەڵک وەرگرتن لە ڕووپۆشی ئاسمانی بەرفراوان، لەوانە فڕۆکە جەنگییەکانی سووتەمەنی، F-16، F/A-18، و F-35، فڕۆکەی دەوریەی دەریایی P-8 Poseidon، چەندین هەلیکۆپتەر، و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی زنجیرەی MQ، هەوڵیاندا ئاسانکاری بکەن بۆ تێپەڕبوونی تانکەرەکان و گواستنەوەی بێ مۆڵەتی بار و قاچاخی سووتەمەنی لە ڕێگەی گەرووی هۆرموزەوە.
لەم جموجۆڵانەدا لە بەشی باشووری گەرووی هورمز ڕووداوێک و تەقینەوە و ئاگری توند لە تانکەرەکان تۆمار کرا؛ ڕووداوی یەکەم لە نزیک بەندەری خەساب ڕوویداوە، ڕووداوی دووەمیش سەرلەبەیانی ئەمڕۆ ڕوویداوە کە نزیکەی سێ کیلۆمەتر لە کەناراوەکانی دوورگەی غانمەوە دوورە.
بەپێی ڕاپۆرتی پەیوەندییە گشتییەکانی هێزی دەریایی سپای پاسداران، هۆکاری ئەم تەقینەوەیانە پێکدادانی کەشتییە هێرشبەرەکان بووە لەگەڵ مینە دەریاییەکان.
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