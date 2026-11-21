سەردار ئەحمەد وەحیدی، فەرماندەی گشتیی سپای پاسداران بۆ یەکەمین جار سەردانی یەکێک لە شارە مووشەکییەکانی سپای پاسدارانی کرد و تواناکانی پشکنی.
لەم سەردانەدا پەردە لەسەر ئامێری نوێی دوو مووشەکی هێزی ئاسمانی سپا لادرا.
فەرماندەی گشتیی سپای پاسداران بۆ یەکەمجار سەردانی یەکێک لە شارە مووشەکییەکانی سپای پاسدارانی کرد و تواناکانی پشکنی.
سەردار ئەحمەد وەحیدی، فەرماندەی گشتیی سپای پاسداران بۆ یەکەمین جار سەردانی یەکێک لە شارە مووشەکییەکانی سپای پاسدارانی کرد و تواناکانی پشکنی.
لەم سەردانەدا پەردە لەسەر ئامێری نوێی دوو مووشەکی هێزی ئاسمانی سپا لادرا.
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