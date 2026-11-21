کازم غەریب ئابادی، لە وەڵامی پرسیارێک سەبارەت بە ئامادەبوونی شاندی قەتەر لە ئێران، ڕایگەیاند: شەوی ڕابردوو شاندێکی قەتەری سەفەری تارانیان کرد و ڕاوێژێکی دوو کاتژمێریمان هەبوو.

سەبارەت بە شکستی گەمارۆی ئابووری و جووڵەی کەشتییە نەوتهەڵگرەکان بەرەو چین وتی: ئێمە گەمارۆکە بە کردەوەی شەڕ دەزانین و هەر هەنگاوێک پێویست بێت بۆ تێکشکاندنی گەمارۆی ئابووری دەیگرینەبەر و ئەوەشمان بە لایەنی بەرامبەریش وتووە.

وتیشی: شتێکی سەرەکی کە ئێران ڕایگەیاندووە، هەناردە نەکردنی کەرەستەی پیتێنراوە. وردەکاری هەر بابەتێک بەندە بە دەستپێکردنی دانوستانەکانەوە.