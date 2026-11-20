سەرچاوە ئاگادارەکان باسیان لەوە کردووە کە ئیسماعیل قائانی فەرماندەی فەیلەقی قودسی سپای پاسداران لە میانەی گەشتەکەیدا بۆ بەغدا لەگەڵ سەید عەمار حەکیم سەرۆکی ڕەوتی حیکمەتی نیشتمانی عێراق کۆبووەتەوە و گفتوگۆی کردووە.

لە دیدارەکەدا هەردوولا پرسی جورف ئەلنەسر و پاشهاتەکانی و پتەوکردنی سەقامگیری و ئاسایشی عێراق و ناوچەکەیان تاوتوێ کردووە.

هەروەها ئەمینداری گشتی لیواکانی حزبوڵای عێراق لەگەڵ قائانی کۆبووەوە

لیواکانی حزبوڵای عێراق ڕایانگەیاند، ئەمینداری گشتی ئەم گروپە لەگەڵ ئیسماعیل قائانی، فەرماندەی قودسی سوپای پاسداران و فالح ئەلفەیاد، بەرپرسی هێزەکانی حەشدی شەعبی کۆبووەتەوە و گفتوگۆیان کردووە.