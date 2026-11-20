سەید عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس کاردانەوەی بەرامبەر بە لێدوانەکانی یەحیل لەیتەر باڵوێزی ئیسرائیل لە واشنتۆن نیشان دا.
عێراقچی لەم پەیامەدا نووسیویەتی: ئێمە نەماندەزانی باڵیۆزی ئیسرائیل لە واشنتۆن فەرماندەی گشتی هێزە سەربازییەکانی ئەمریکا بووە.
ئەم کاردانەوە دوای ئەوە هات کە لێدوانەکانی باڵیۆزی ئیسرائیل لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ تۆڕی نیوزماکسی ئەمریکیدا بڵاوکرانەوە؛ کە لایتەر پاگەندەی کردووە: “کاتێک ئێران شکستی هێنا، سەربازە ئەمریکییەکان دەگەڕێنیتەوە بۆ ناو خێزانەکانیان.”
ئەم لێدوانانە کە لە بەرنامەیەکدا لە ژێر ناوی "ڕاپۆرتی نیشتمانی" لە تۆڕی نیوزماکس لە 19ی تشرینی دووەمی 2026 دا، جارێکی دیکە پرسی ڕۆڵی ڕژێمی زایۆنی لە ئاڕاستەکردنی سیاسەتە سەربازییەکانی ئەمریکا بەرەو ئێران هێنایە بەرچاو.
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