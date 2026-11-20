وەحیدی بە ئاماژە بە ئەدای هێزی ئاسمانی سپای پاسداران وتی: خۆشەویستانمان لە بواری فڕۆکەوانیدا بە هێزەوە یەک لە دوای یەک دەستکەوتی نوێیان دروست کردووە و تا ئێستاش دەستکەوت دروست دەکەن. بێ گومان دەسەڵاتیان لە هێزی شەڕی یەکەم گەورەترە و داهێنان و دەستکەوتە تەکنیکییەکانیان بە بەراورد لەگەڵ سەرەتای شەڕەکەش زیادیان کردووە.

ئاماژەی بەوەشکرد: بۆچی کەشتیەکان ناوێرن لە دووری ٥٠٠ بۆ ٦٠٠ کیلۆمەتر بێنە پێشەوە؟ ئەمەش لەبەر ئەوەیە کە هێزی جەنگاوەرانی دەریایی و فەرماندە و جەنگاوەرانی هێزی ئاسمانی خۆی نیشانداوە. ئەگەر سەیری هەر دیمەنێکی شەڕەکە بکەیت هەمان بارودۆخ لە هێزی زەمینی ئێمەدا هەیە.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئەوە نییە کە دەستدرێژکار سزا نەدرێت؛ دەستدرێژکارەکە دەبێت سزا بدرێت. دەستدرێژکار دەبێت بزانێت ئەگەر لە هەر شوێنێکی دونیا هەر کارێک بکات و کەس پەیوەندی بەوەوە نەبێت و ئەوانی تر تەسلیمی ئەو بن، دیمەنەکە لێرە جیاوازە. میللەتەکەمان میللەتێکی ترە، جەنگاوەرەکانی ئێمەش جەنگاوەرێکی ترن و ئێمەش وازیان لێناهێنین.