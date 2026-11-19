وەزارەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران کردەوه شەڕەنگێزانەکانی سوپای تێرۆریستی ئەمریکا له بەرامبەر بەشێک له کەناراوەکانی باشووری ئێران له ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو به توندی ئیدانه دەکات.

لە بەرامبەر ئەم کردە شەڕانگێزانەدا، هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران، لە چوارچێوەی مافی سروشتی بەرگریی ڕەوا و لە پێناو پاراستنی سەروەری نەتەوەیی و یەکپارچەیی خاکی وڵات، سیستەمی بەرگری پاتریۆت و سەکۆی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و مووشەکی هەڵدانی سوپای ئەمریکایان لە دوو بنکەی خۆیان لە ناوچەکە، کە سەرچاوە و پاڵپشتی ئۆپەراسیۆنە شەڕانگێزەکان بوون لە دژی ناوچەکە، خستە ژێر چاودێری، بۆ لێدانی بەرگری و چەقێنەریان.

چالاکییە بەرگرییەکانی کۆماری ئیسلامیی ئێران لە بەرامبەر هێرشە چەکدارییەکانی ئەمریکا لە چوارچێوەی مافی سروشتی بەرگریی ڕەوا و بە ئامانجی ڕووبەڕووبوونەوەی ژێرخانی پشتیوانی لە دەستدرێژییەکەدا ئەنجام دراوە. دیارە بەرپرسیارێتی یاسایی و نێودەوڵەتی لە دەرئەنجامەکانی ئەم دۆخە لە ئەستۆی ئەمریکادایە کە بە پێشێلکردنی بنەما بنەڕەتییەکانی یاسا نێودەوڵەتییەکان و بە شێوەیەکی نایاسایی پەنابردنە بەر هێز، ئارامی و ئاسایشی ناوچەکەی خستووەتە مەترسییەوە.

تا ئێستا کۆماری ئیسلامیی ئێران، لەسەر بنەمای ڕەچاوکردنی دراوسێتی خۆی و بەرژەوەندییەکانی ئوممەتی ئیسلامی، بە ئەوپەڕی دان بەخۆدا گرتن مامەڵەی کردووە و تەنیا بنکەی سەربازی و سەروەت و سامانی ئەمریکای لەو وڵاتانە خستووەتە ژێر گورزی بەرگرییەوە.

کۆماری ئیسلامیی ئێران بە جەختکردنەوە لەسەر ئیرادەی پتەوی خۆی بۆ بەرگری لە سەروەری و سەربەخۆیی و یەکپارچەیی خاکی وڵات، باس لەوە دەکات کە هەر دووبارەبوونەوەی دەستدرێژی و کردەوەی دوژمنکارانە دژ بە ئێران لەگەڵ وڵامێکی یەکلاکەرەوە و پەشیمانکەرەوەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران بەرەوڕوو دەبێتەوە.