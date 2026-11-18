پێشانگای تەکنۆلۆژیای شارەکانی "سیتێکس" بە دروشمی "ئێرانی پێشڕەوە" ڕۆژی سێشەممە ١٦ی نۆڤەمبەری ساڵی ١٤٠٥ بە ئامادەبوونی عەلیرەزا زاکانی سەرۆکی شارەوانی تاران لە تاوەری میلاد کرایەوە

لەم پێشانگایەدا کۆمپانیاکانی زانست بنەما زانیاری نوێترین دەستکەوت و تواناکانیان لە بواری تەکنەلۆژیای شار و چارەسەری نوێی بەڕێوەبردنی شارەکاندا نمایش کردووە.

تاران و پێشانگای ئێران پێشڕەو؛ نمایشێکی جیهانی هێزی بەڕێوەبردنی شارەکان

لە ئێستادا تاران میوانداری بۆنەیەک دەکات کە دەتوانێت وێنەیەکی جیاواز لە توانا ئابووری و تەکنۆلۆژییەکانی ئێران و تواناکانی بەڕێوەبردنی شارەکانی وڵات بخاتەڕوو.

پێشانگای سیتێکس و “ئێران پێشڕەو” بە بەشداری کۆمەڵێک کۆمپانیا، چالاکانی ئابووری، شارەزا، و گرووپی داهێنەر، سەکۆیەکی بۆ ناساندنی بەرهەمی نوێ، تەکنەلۆژیا، دەستکەوت و چارەسەری نوێ لە بوارەکانی پەیوەست بە ئابووری هاوچەرخ و گەشەپێدانی شارەکان دابین کردووە.

هەروەها لە هەلومەرجی ئاساییدا، ئەنجامدانی ئەم جۆرە پێشانگایە پێویستی بە پلانی ورد و هەماهەنگی نێوان دەزگا جیاوازەکان و دابینکردنی ژێرخانی جێبەجێکردن و بەڕێوەبردنی زنجیرەیەک چالاکیی هاوکات هەیە؛ بەڵام کاتێک ئەم ڕووداوە لە سەردەمی جەنگدا و لە ئاقاری گوشاری دەرەکی و سنووردارکردنی ئابووریدا بەڕێوەدەچێت، ڕەهەندەکانی دیکەی گرنگییەکەی دەردەکەون.

لە ڕاستیدا تەنیا دانانی چەند هۆڵێکی پێشانگە و کۆکردنەوەی کۆمپانیاکان نییە؛ پرسی سەرەکی بریتییە لە پاراستنی توانای چالاکییەکان، بەردەوامیی پلاندانان، و ئەگەری میوانداریکردنی بۆنەیەکی گەورە لە دۆخێکدا کە زۆرێک لە چالاکییە ئابووری و کارگێڕییەکان ڕووبەڕووی سنووردارکردن و ئاستەنگی بوونەتەوە.

پێشانگایەک لە توانا ئابووری و تەکنۆلۆژییەکانی ئێران

سیتێکس و ئێرانی پێشڕەو دەرفەتێکە بۆ ناساندنی تواناکانی کۆمپانیا ئێرانییەکان، چالاکانی ئابووری، و کلاستەرە تەکنەلۆژییەکان. بابەتەکانی وەک تەکنەلۆژیای نوێ، خزمەتگوزاری زیرەک، بەڕێوەبردنی شار، پەرەپێدانی ژێرخانی، و چارەسەری داهێنەرانە بۆ باشترکردنی کوالیتی ژیانی شارەکان لە میحوەرەکانن کە دەتوانرێت لە ڕووداوێکی لەو شێوەیەدا لەبەرچاو بگیردرێن.

گرنگی ئەم بوارانە لەبەر ئەوەیە کە داهاتووی شارەکان لە هەموو کاتێک زیاتر بەستراوە بە تەکنەلۆژیا و داهێنان و بەڕێوەبردنی زیرەکی سەرچاوەکان و توانای چارەسەرکردنی کێشە ئاڵۆزەکانی شارەکان .

هاتوچۆ، پیسبوونی هەوا، بەکارهێنانی وزە، بەڕێوەبردنی پاشماوە، گواستنەوەی گشتی و پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکانی شارەکان چیتر تەنها پرسێکی جێبەجێکردن نین؛ بوونەتە گۆڕەپانی کێبڕکێ بۆ تەکنەلۆژیا و بیرۆکە و مۆدێلی نوێی حوکمڕانی شارەکان.

لە ژینگەیەکی لەو شێوەیەدا، پێشانگایەک کە پەیوەندی نێوان کۆمپانیاکانی تەکنەلۆژیا و کەرتی تایبەت و پسپۆڕان و بەڕێوەبردنی شارەکان بتوانێت یارمەتیدەر بێت لە دەستنیشانکردنی توانا ناوخۆییەکان و ئاڵوگۆڕی ئەزموونەکان و پێکهێنانی هاوبەشی ئابووری. ئەم پەیوەندییە بە تایبەتی بۆ شارە گەورەیەکی وەک تاران گرنگە؛ شارێک کە بەڕێوەبردنەکەی ڕووبەڕووی کۆمەڵێک پرسی ژێرخانی و خزمەتگوزاری دەبێتەوە و پێویستی بە بەشداری چالاکانەی کەرتی تایبەت و بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای نوێ هەیە بۆ وەڵامدانەوەی ئەم کێشانە.

ئەنجامدانی بۆنەیەکی نێودەوڵەتی لە بارودۆخی سەردەمی جەنگدا؛ پەیامی گرنگی تاران

بەڵام گرنگی سەرەکی بەڕێوەچوونی ئەم پێشانگایە تەنیا لە بابەتەکانی تایبەتمەند و ناوەڕۆکی ئابووریدا کورت ناکرێتەوە. لەوەش گرنگتر ئەو دۆخەیە کە ئەم بۆنەیە تێیدا بەڕێوەدەچێت. شەڕ و سزا و گوشارە ئابوورییەکان بەزۆری ئامانجیان تێکدانی ڕەوتی ئاسایی چالاکییەکانی وڵاتێک و تێکدانی متمانەی ئابووری و سنووردارکردنی تواناکانی گەشەپێدانە.

لەم جۆرە هەلومەرجەدا بەردەوامی چالاکییە ئابوورییەکان و جێبەجێکردنی بەرنامەکانی شار و بەڕێوەچوونی بۆنە گەورەکان تەنیا ڕێکارێکی جێبەجێکردن نییە؛ بەڵکوو نیشانەی پاراستنی توانای بەڕێوەبردنی وڵات و بەردەوامیی دامەزراوە گشتییەکانە.

لەم ڕوانگەیەوە کردەوەی شارەوانیی تاران بۆ بەڕێوەچوونی پێشانگاکانی سیتێکس و " ئێرانی پێشڕەو" گرنگییەکی تایبەتی هەیە.

لەم جۆرە هەلومەرجەدا، ئیدارەی شارەکان دەبێت بتوانێت لە یەک کاتدا چەند ئەرکێک پێشبخات: پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری ڕۆژانە بۆ هاووڵاتیان، پاراستنی ئامادەیی و کارایی ژێرخانی شارەکان، بەڕێوەبردنی سنووردارکردنەکانی دەرئەنجامی بارودۆخی شەڕ و لە هەمان کاتدا، جێبەجێکردنی بەرنامەکان کە یارمەتیدەرن لە ناساندنی توانا ئابووری و تەکنەلۆژییەکانی شار و وڵات.

سەرکەوتن لە سازدانی بۆنەیەکی لەو شێوەیەدا ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە توانای جێبەجێکردنی بەڕێوەبردنی شارەکانی تاران تەنیا لە چالاکییەکانی ڕۆژانەدا سنووردار نییە و هەروەها توانای داڕشتن و جێبەجێکردنی بەرنامەی گەورە و فرە کەرتیی هەیە.

ئەمەش بە تایبەتی لە دۆخێکدا کە گوشارە دەرەکییەکان هەوڵ دەدەن وێنەیەک لە چەقبەستوویی ئابووری و دابڕان و بێتوانایی ئێران بخەنە ڕوو.

بەڕێوەبردنی شارەکان لەسەر ئاستی جیهانی؛ لە دەرەوەی ئەنجامدانی پێشانگایەک

میوانداریکردنی بۆنە نێودەوڵەتییەکان یەکێکە لە پێوەرە گرنگەکان بۆ هەڵسەنگاندنی توانای بەڕێوەبردنی شارە گەورەکان لە جیهاندا.

ئەم جۆرە هۆستکردنە تەنها پشت بە ژێرخانی فیزیکی نابەستێت؛ پێویستی بە کۆمەڵێک توانا هەیە، لەوانە پلاندانان، هەماهەنگی ڕێکخراوەیی، بەڕێوەبردنی جێبەجێکار، پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری، پەیوەندییەکان و توانای دروستکردنی کارلێک لە نێوان ئەکتەرە ئابووری و تایبەتمەندە جیاوازەکاندا.

لەم ڕوانگەیەوە بەڕێوەچوونی پێشانگاکانی سیتێکس دەرفەتێکە بۆ پێوانە و نیشاندانی تواناکانی شارەوانی تاران لە بواری بەڕێوەبردنی بۆنە گەورەکاندا.

گرنگی ئەم ئەزموونە کاتێک زیاتر دەبێت کە تاران لە هەلومەرجی سەختدا هەوڵ دەدات چالاکییەکانی پەرەپێدان و پەیوەندییەکانی خۆی ڕانەگرێت و بەردەوام بێت لە دابینکردنی سەکۆیەک بۆ ئامادەبوون و کارلێکی کۆمپانیاکان و پسپۆڕان و چالاکانی ئابووری.

پەیامی تاران؛ گەشەپێدان ناوەستێت

ئەوەی وایکردووە بەڕێوەبردنی ئەم پێشانگایە لە دۆخی ئێستادا جیاواز بێت، پەیامێکە لە دەرەوەی ناساندنی چەند بەرهەمێک یان دەستکەوتێکی تەکنەلۆژی. تاران نیشانی دەدات کە تەنانەت لە هەلومەرجی شەڕ و گوشاری ئابووریشدا، دەکرێت پلان دابنرێت، توانا ناوخۆییەکان بخرێتە پێشەوە و سەکۆیەک بۆ کارلێککردن لە نێوان کەرتە جیاوازەکانی ئابووری و بەڕێوەبردندا بپارێزرێت.

هەروەها ئەم ڕووداوە دەرفەتێکە بۆ ناساندنی وێنەیەکی چالاکانەی ئێران؛ وڵاتێک کە سەرەڕای سنوورداربوونی، هێشتا توانای زانستی، تەکنەلۆژی، ئابووری و مرۆیی هەیە و دەتوانێت ئەو توانایانە لە شێوەی بەرنامەی جێبەجێکردن و ڕووداوە گەورەکاندا پیشان بدات.

لەم نێوەندەدا ڕۆڵی شارەوانی تاران تەنیا لە دابینکردنی شوێنی پێشانگاکەدا سنووردار نییە. گرنگی ئەو کارەی بەڕێوەبەرایەتی شارەکە لەوەدایە کە جگە لە ئەرکە خزمەتگوزاری و ژێرخانییە بەرفراوانەکانی، ئەگەری جێبەجێکردنی بەرنامەیەکی ئابووری و تەکنەلۆژیشی بۆ دابین دەکات و سوود لە توانای پێشانگاکە وەردەگرێت بۆ بەستنەوەی کۆمەڵە جیاوازەکان.