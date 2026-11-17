ئیسماعیل بەقایی، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە لە پلاتفۆرمی سۆشیال میدیا لە وەڵامی بانگەشەی میدیایی و تۆمەتە بێ بنەماکانی دژ بە ئێران نووسی: لە دۆسیەی بەناو ‘ساردکەرەوەکان’ لە فەرەنسا تا دەگاتە پاگەندەی تیرۆرکردنی بەرپرسانی ئەمریکی، ڕووبەڕووی گێڕانەوەی بەدخوازانە دەبینەوە کە بە ڕاگەیاندن و شەڕی دەروونی ڕژێمی زایۆنیستی دروستکراوە؛ هەوڵ دەدات ئێران نەک هەر وەک هەڕەشەیەک بۆ سەر حکومەتەکانی ڕۆژئاوا بخاتەڕوو، بەڵکوو وەک دوژمنی ژیانی ڕۆژانەی هاووڵاتیانی ئاساییش نیشان بدات.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئامانجەکە ڕوونە: کاتێک ڕای گشتیی ئەمریکا و ئەوروپا بە شەڕخوازی سەرکردەکانیاندا ڕازی نەبوون، دەبێت بە بەرهەمهێنان و بڵاو کردنەوەی ترس و تیرۆر، پاڵپشتی شەڕەکە بکەن، هەروەها شەرعیەتدان بە سەرکێشییە سیاسی و سەربازییەکانی سەرکردەکانیان لەژێر پەردەی بەرگریکردن لە ئاسایشی هاووڵاتییانیان، لەهەمانکاتدا، بە چاندنی تۆی هەڕەشەی تیرۆرکردن لەدژی بەرپرسانی ئەمریکی، شەڕەکە دەگۆڕن بۆ پرسێکی کەسی بۆ ئەوان.

ئەمریکا و ئیسرائیل لە دەستدرێژییەکانیان بۆ سەر ئێران، بە تیرۆرکردنی بەرپرسان و بەئامانجگرتنی خەڵکی ئاسایی، تیرۆریزمی دەوڵەتیان لە ڕووتترین شێوەی خۆیدا نیشان دا. بەڵام ئێران بە خۆڕاگری و بەرگری ڕەوای خۆی بە توندی وەڵامی داوەتەوە؛ پێویستی بە لاساییکردنی دوژمنەکانی نییە، هەروەها حەزی لە تێکدانی ژیانی هاووڵاتیانی ئاسایی نییە کە خۆیان بوونەتە قوربانی بڕیاری هەڵەی سەرکردە نابەرپرسەکانیان.

بەقایی ڕایگەیاند: هەڵاتن و شاردنەوەی بەرپرسانی ئەمریکی لە حەشارگە سەربازییەکان، لە کاتێکدا تا دوێنێ بانگەشەی سەرکەوتنیان لە شەڕدا دەکرد، ئامانجی بەدەستهێنانی بەزەیی ئەو خەڵکەیە کە لە درۆی سەرکردەکانیان و گۆڕینی حکومەتی ئەمریکا بۆ جێبەجێکاری یەکمایەتییەکانی ڕژێمی ئیسرائیل تووڕەن.

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوە ڕایگەیاند: بۆ شکستپێهێنانی دەستدرێژکار پێویست ناکات ئێران ببێتە کۆپییەکی دەستدرێژکار و لە گۆڕەپانی یاری دۆڕاوەکاندا یاری بکات.