محەممەد باقر قالیباف، سەرۆکی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی لە هەژماری خۆیدا لە وەڵامی ئەو ڕاپۆرتەی نیویۆرک تایمز کە بۆ پاساودانی هێرش بۆ سەر ژێرخانی ئاوی ئێران داڕێژراوە، نووسیویەتی: بە دانانی بوار بۆ خولی داهاتووی هێرشەکان بۆ سەر ژێرخانی ئاوی مەدەنی، "شارەزایان" بە نیویۆرک تایمز دەڵێن: "بەنداوەکانی نزیک شوێنە مووشەکیییەکانی ئێران دووانە بەکارهێنانیان هەیە (سەربازی-مەدەنی).” باشە. یاسای نوێ: هەر بەنداوێک، بەندەرێک یان وێستگەیەکی کارەبا کە لە نزیک بنکەیەکی ئەمریکی یان ئیسرائیل بێت، دوو بەکارهێنانی هەیە.

ئاماژەی بەوەشکرد: ئێمە تەنها لۆژیکی ئێوە بە هەمان شێوە جێبەجێ دەکەین، بەبێ دەستوەردان و خۆبەدەستەوەدان.