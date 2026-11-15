ئەنتۆنی بلینکن، وەزیری پێشووی دەرەوەی ئەمریکا لە بەیاننامەیەکدا سەبارەت بە ئێران ڕایگەیاند: "ئەو بژاردەیەی کە ترامپ هەڵیبژارد، کە کردەی سەربازییە، بە بۆچوونی من هەڵە بوو؛ چونکە هەموو ئیدارەکانی پێشووتریش ئەم بژاردەیەیان لەبەرچاو گرتبوو و بەو ئەنجامە گەیشتبوون کە بەڕاستی کارێکی لەو شێوەیە دەبێ دوا ڕێگا بێت".
وەزیری دەرەوەی پێشووی ئەمریکا لەم بارەیەوە وتی: "تەنانەت ئەگەر ئەوەتان کردبایە، ڕەنگە بتوانن ئێران بۆ ماوەیەک پاڵ بنێنەوە بۆ دواوە، بەڵام لە ڕاستیدا ڕەنگە ئەم پاشەکشەیە تەنها بۆ ماوەی ساڵێک یان دوو ساڵ بوایە. لەبری ئەوە، بەرنامە [ئەتۆمییەکەی] ئەوان کە لە قووڵایی زەویدا شاردرابوویەوە و دەهاتنەوە و چالاکیی بەرفراوانتریان ئەنجام دەدا".
پاشان ئەنتۆنی بلینکن زیادی کرد: لە کاتێکدا بە ڕوونی ڕێگای دەربازبوون بۆ سەرۆک کۆمار هەبوو و هێشتا ماوە، کێشەی ئەو ڕێگایە ئەوەیە کە پێویستی بە قبووڵکردنی ئەو ڕاستییە هەیە کە سەرکەوتوو نەبووە. چونکە ئەو ڕێگایە پێویستی بە جۆرێک لە سازان هەیە لەگەڵ ئێران؛ و ئەوەش ئەوەیە کە ئەو ڕەتیدەکاتەوە قبووڵی بکات.
بلینکن وتی: "هێشتا ڕێگایەکی دەربازبوون ماوە. پێموایە بە تەواوی دەکرێت بگەینە ڕێککەوتن و چارەسەرێکی دیپلۆماسی. بەڵام لە چوارچێوەی چارەسەرێکی لەو شێوەیەدا، ڕەنگە کارەکانی ئێران لەسەر بەرنامە ئەتۆمییەکەی زۆر جیاواز نەبێت لەوەی لە ڕێککەوتنەکەدا بوو کە ترەمپ هەڵوەشاندەوە (JCPOA)، و بە دڵنیاییەوە باشتر نابێت. واقیعێکی زۆر قورسە بۆ ئەو قبوڵ بکات."
پاشان زیادی کرد: لە گەرووی هورمز کە پێش دەستپێکردنی ئەم شەڕە پرسێک نەبووە، ئێستا کێشەیەکمان هەیە کە پێویستە چارەسەر بکرێت. وە ئەم بڕیارە بە دڵنیاییەوە خاڵ دەدات بە ئێران.
وەزیری دەرەوەی پێشووی ئەمریکا زیادی کرد: ئێران چوار هێندەی کالیفۆرنیا و سێ هێندەی عێراقە. ژمارەی دانیشتووانی 90 ملیۆن کەسە. ئەو کەناراوانەی بەدرێژایی گەرووی هورمز هەڵکەوتوون بێکۆتایە. ئەو چەکانەی ئێران بەردەوامە لە بەرهەمهێنانی لە قووڵایی ناوخۆی وڵاتدایە، و مەودایان زۆر گەورەیە بۆ ئەوەی بە سادەیی هەموویان لەناوببەن. بۆ ئەوەی ئەو کارە بکرێت، پێدەچێت پێویستی بە جۆرێک لەشکرکێشی زەوینی هەبێت، لە ڕاستیدا ئێران لە پێگەیەکی بەهێزتردایە لە ناوچەکەدا وەک لەوەی کە ئەمە دەستی پێکرد”.
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