نیدال ئەبوزەید، شارەزای سەربازی جەختی لەوە کردەوە کە بە ئامانجگرتنی ڕاداری ئەمریکی لە بەحرەین کە پێدەچێت لە ناوچەی جەبەل ئەلدوخان لە سەخیر بووبێت، ئاماژەیە بۆ گۆڕانکاری لە ئاستی ئۆپەراسیۆنەکان لە ئامانجە تاکتیکییەکانەوە بۆ ئامانجگەلێک کە بەهای ستراتژیکی بەرزیان هەیە.

ئاماژەی بەوەشکرد: تێچووی ڕادارە ئامانجدارەکە، ئەگەر جۆرێکی تاکتیکی "AR-327" بێت و مەودای ڕووماڵکردنی 450 کیلۆمەتر بێت، مەزەندە دەکرێت لە نێوان 30 بۆ 40 ملیۆن دۆلار بێت، بەڵام ئەگەر ئەم ڕادارە جۆرێکی ستراتیژی بێت و تایبەتمەند بێت لە دۆزینەوەی مووشەکی بالیستیکی دوور مەودا لە دووری 5000 کیلۆمەتر، تێچووی دەگاتە نزیکەی یەک ملیار دۆلار.

ئەبوو زەید ئەم پێشهاتەی گرێدایەوە بە ئامانجگرتنی تانکەرێکی هەڵگری گازی سروشتی شل لە گەرووی هورمز، هەروەها تانکەرێکی دیکە لە نزیک ڕاس ئەلخەیمەی ئیمارات و جەختی لەوە کردەوە: تاران هەوڵدەدات زەبری هێرشەکان بپارێزێت و دەستپێشخەری بکات بۆ دامەزراندنی هاوکێشەیەکی نوێی ئەمنی لە گەرووی هورمز لەسەر بنەمای داواکارییەکانی و بە دامەزراوەیی کردنی هاوکێشەی "مانگرتن بۆ"مانگرتن" لە وەڵامی هێرشی سیریکەکاندا.

بەشی پێوەندییە گشتییەکانی سپای پاسدارانی شۆڕشێ ئیسلامی لە بەیاننامەی ژمارە ٢٢دا ڕایگەیاند: ڕاداری ئاگادارکردنەوەی پێشوەختەی سوپای داگیرکەری ئەمریکا لە دوورگەی بەحرەین کراوەتە ئامانج و تێکشکێندراوە.