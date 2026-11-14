جێفری ساکس، ئابووریناس و مامۆستای ناوداری ئەمریکی لە زانکۆی کۆڵۆمبیا لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ مێهر وتی:

گرنگترین ئاستەنگ بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕ ئەوەیە کە حکومەتی ئەمریکا و بەتایبەت ترامپ نایەوێت بە لاوازی دەربکەوێت، بەڵام ناتوانن لە بەرەکانی شەڕدا یان لەڕێگەی ڕێککەوتنێکی فەرمیەوە سەربکەون؛ هەر لەبەر ئەم هۆکارە، من لە مێژە پشتگیریم لە کۆتاییهێنان بە ململانێکان کردووە بەبێ هیچ ڕێککەوتنێکی فەرمی.

ئەو مامۆستایە وتی سەبارەت بە گەمارۆکان، بەداخەوە بەدووری نازانرێت ئەمریکا بەم زووانە هەڵیانبگرێت، بەڵام ئێران هێشتا هاوبەشی بازرگانی زۆری دەبێت؛ وەک چۆن لە ڕووسیادا هەیە.

وتیشی: لە ماوەی یەک دوو ڕۆژی ڕابردوودا ترامپ ئاماژەی بە کۆتایی هێنان بە ململانێکان کردووە بەبێ ڕێککەوتن و ڕایگەیاندووە کە پێویست بە ڕێککەوتن ناکات و پێویستە ڤانس دانوستانەکان ڕابگرێت.

ئەوەشی وت کە بێگومان ترامپ تا ئێستا ئەو گەمارۆیەی هەڵنەگرتووە. پێویستە ئەمریکا ئێستا بە کردەوە گەمارۆکە هەڵبگرێت و بە سادەیی بەبێ هیچ جەنجاڵییەک ناوچەکە بەجێبهێڵێت.

دەنگدەرانی ئەمریکی خوازیاری ئاشتییەکی دەستبەجێن و زۆر پێش سیاسەتمەداران دەڕۆن، بەڵام سیاسەتمەداران هێشتا ترسیان لە لەدەستدانی هەژموون هەیە.

جەختیشی کرد: ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان بە شێوەیەکی نەگبەتانە شکستی هێنا. حکومەتە بووکەڵەییەکانی ئەمریکا لە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان لە ڕاستیدا لەبری ئیسرائیل و ئەمریکا ئێرانیان شەرمەزار کرد!

زۆربەی وڵاتانی ئەوروپا زۆر بە داخەوە خراپ ڕەفتاریان کرد.

پێویستمان بە بەرزکردنەوەی گەورە هەیە لە بواری دیپلۆماسیدا دەستبەجێ. ئەمریکا دەبێت بگەڕێتەوە بۆ ڕێزگرتن لە یاسا نێودەوڵەتییەکان، بەڵام بەداخەوە ئەمە کاتێکی دەوێت.

ئێران و دەوڵەتانی کەنداو زۆر زیاتر لە جیاوازییە ڕاستەقینەکانیان هاوبەشن. ئەوە ئیسرائیل و ئەمریکا بوون کە ململانێی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیان هەڵگیرساند.

بەداخەوە سەرکردەکانی ئەوروپا ئەمڕۆ هیچ دیدێکی ستراتیژییان نییە. بەریتانیا و فەرەنسا هێشتا پێیان وایە ئیمپراتۆریەتن؛ وەک ئەوە وایە لە ساڵی ١٩٢٠دا بژین، هەلپەرستانە و نەشیاو ڕەفتار دەکەن و بەرگری لە یاسای نێودەوڵەتی ناکەن.