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ئەردۆغان بە ترامپی ڕاگەیاند: ئامادەم نێوبژیڤانی ئێران و ئەمریکا بم

١٠ تشرینی دووەم ٢٠٢٦ - ١٢:٣٣
News ID: 1888978
Source: Mehrnews
ئەردۆغان بە ترامپی ڕاگەیاند: ئامادەم نێوبژیڤانی ئێران و ئەمریکا بم

سەرۆک کۆماری تورکیا باسی لەوە کرد کە لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکانی ئەم دواییەی لەگەڵ هاوتا ئەمریکیەکەی، ئامادەیی ئەنقەرەی بۆ یارمەتیدان لە چارەسەرکردنی ناکۆکییەکانی نێوان تاران و واشنتۆن لە ڕێگای دیپلۆماسیەوە ڕاگەیاندووە.

 ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری تورکیا ڕایگەیاند کە لە دوایین پەیوەندی تەلەفۆنیدا لەگەڵ دۆناڵد ترامپ، سەرۆکی ئەمریکا لە ٧ی ئەم مانگە، ئامادەیی ئەنقەرەی بۆ نێوەندگیری بە ئامانجی چارەسەرکردنی ناکۆکی نێوان واشنتۆن و تاران ڕاگەیاندووە.

ئەردۆغان لە لێدوانێکیدا بۆ ڕۆژنامەنوسان وتی: ئێمە نامانەوێت شەپۆلی نوێی هێرشکردنە سەر ئێران یان ناسەقامگیری زیاتر لە ناوچەکەدا ڕووبدات، ئێمە لە هەموو دەرفەتێکدا جەخت لەوە دەکەینەوە کە کێشەکان بە دیالۆگ و دیپلۆماسی چارەسەر بکرێن و هەموو هەوڵێک دەدەین بۆ گەیشتن بەو ئامانجە.

وتیشی: ئەم بابەتانەم لەگەڵ دۆناڵد ترامپ، سەرۆکی ئەمریکا ورووژاند و نیگەرانییەکانمان بۆ ڕوونکردەوە. بە لایەنەکان ڕامانگەیاند کە ئامادەین هەنگاو بنێین بۆ کردنەوەی ڕێگای ئاشتی و ئاشتی و دیپلۆماسی دیپلۆماسی.

سەرۆک کۆماری تورکیا هیوای دەربڕی کە عەقڵی ساغ زاڵ بێت و ناوچەکە لە لێواری کارەسات دوور بکەوێتەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد: ململانێکان تەنها مانای زیانی زیاترە بۆ ناوچەکەمان، ئەوە تەنها لایەنەکانی ململانێکان نین کە باجی شەڕەکان دەدەن، بەداخەوە هەموو ئەم پێشهاتانە کاریگەرییان لەسەر ناوچەیەکی فراوان هەیە، لە تورکیاوە تا وڵاتانی کەنداو، لە عێراقەوە بۆ سوریا، و لە ئەوروپاوە بۆ ئاسیا.

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