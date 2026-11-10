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دیداری موحسێن ڕەزایی لەگەڵ جێگری ترامپ ڕەتکرایەوە

١٠ تشرینی دووەم ٢٠٢٦ - ١١:٤٢
News ID: 1888960
Source: Mehrnews
دیداری موحسێن ڕەزایی لەگەڵ جێگری ترامپ ڕەتکرایەوە

وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند: کۆبوونەوەی سکرتێری ئەنجوومەنی باڵای ئاسایشی نیشتمانی لەگەڵ جێگری سەرۆکی ئەمریکا پلانی بۆ دانەنراوە.

 سەید عەباس عێراقچی، لە کاردانەوە بە هەندێ هەواڵ کە لە میدیاکانی دەرەوەدا سەبارەت بە "ئەگەری بەڕێوەچوونی کۆبوونەوە لە نێوان جە. دی ڤانس، جێگری سەرۆک کۆماری ئەمریکا و سکرتێری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەیی ئێران" بڵاو کراوەتەوە، ڕایگەیاند: ئەم گریمانە و هەواڵی میدیایی لە بنەڕەتدا بێ بنەمان و هیچ پلانێک نییە بۆ بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەیەکی لەو شێوەیە نییە.

وتیشی: شەڕەکە بە کردەوەی سەربازی یان سزا کۆتایی نایەت؛ چارەسەر دیپلۆماسی و پابەندبوون بە مەرجەکانی ئێرانە.
وەزیری دەرەوە، لە وەڵامی ئەو پرسیارەی کە هەڵسەنگاندنی کۆماری ئیسلامیی ئێران بۆ هەڵوێستەکانی ئەم دواییەی سەرۆک کۆماری ئەمریکا چییە و ئایا دەکرێ لێدوانەکانی واشنتۆن بە نیشانەی گۆڕانکاری لە ڕوانگەی ئەم وڵاتە بەرامبەر پێشهاتەکانی ئێستا و ڕێبازی دیپلۆماسی هەژمار بکرێت؟ وتی: سەرۆک کۆماری ئەمریکا پێویست نەبوو لە خەڵکی ئەو وڵاتە ببیستێت کە دژی شەڕن لەگەڵ ئێران و نایەوێت وڵاتەکەیان بەردەوام بچێتە ناو شەڕەوە بۆ پشتیوانی لە ڕژێمی زایۆنی، دەبوو زۆر زووتر تێبگەیشتبایە کە لە شەڕ لەگەڵ ئێراندا بە هیچ کام لە ئامانجەکانی خۆی نەگەیشتووە و بە دەستی ناهێنێت.

ناوبراو لە درێژەی قسەکانیدا وتی: زۆری پێناچێت ترامپ بزانێت سەبارەت بە گەمارۆکان و گوشارە ئابوورییەکان بە ڕێگایەکی هەڵەدا ڕۆیشتووە، شەڕ لەگەڵ ئێران نە لە ڕێگەی سەربازی و نە بە زیادکردنی گەمارۆکان کۆتایی نایەت. تاکە ڕێگەچارە بەکارهێنانی زمانی ڕێزگرتنە، بەکارهێنانی دیپلۆماسییەت و مامەڵەکردنە بە داواکاری و مەرجەکانی ئێران، کە لە پلانی دوو ڕۆژەدا هاتووە و تا ئێستاش لەسەر مێزەکەن.

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