  1. Home
  2. خزمەتگوزاری
  3. کوردستان

هێرش بۆ سەر کۆرمۆر ؛ بەرهەم هێنانی کارەبای هەرێمی کوردستان دابەزی

٩ تشرینی دووەم ٢٠٢٦ - ١٢:٣٠
News ID: 1888456
Source: Mehrnews
هێرش بۆ سەر کۆرمۆر ؛ بەرهەم هێنانی کارەبای هەرێمی کوردستان دابەزی

دوابەدوای هێرش بۆ سەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر لە پارێزگای چەمچەماڵ و وەستانی بەرهەمهێنان و هەناردەکردنی گاز لەم کێڵگەیەوە، بەرهەمهێنانی کارەبا لە تۆڕی نیشتمانی هەرێمی کوردستان لە نێوان ٢٥٠٠ بۆ ٢٨٠٠ مێگاوات کەم دەبێتەوە.

 وەزارەتی کارەبای حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاشکرای دەکات، بە مەبەستی ڕێگریکردن لە پچڕانی کارەبای بەرفراوان، پێدانی کارەبای نیشتمانی بۆ ناوەندە پزیشکییەکان و وێستگەکانی دابینکردنی ئاو لە پێشینەی کارەبادا خستووەتەڕوو.

بۆ ڕێگریکردن لە پچڕانی تەواوەتی و کەمکردنەوەی دەرئەنجامەکانی ئەم دۆخە، وێستگەکانی کارەبای ئاو و وێستگەکانی کارەبای سووتەمەنی دەخرێنە کار بۆ دابینکردنی کارەبای پێویست بۆ نەخۆشخانەکان و وێستگەکانی دابینکردنی ئاو.

وەزارەتەکە ئەوەشی ڕاگەیاندووە، گەڕانەوەی بارودۆخی کارەبا بۆ شێوازی ئاسایی خۆی پەیوەستە بە دەستپێکردنەوەی هەناردەکردنی گاز لە کێڵگەی کۆرمۆرەوە، پێشبینیش دەکرێت لە سبەی نیوەڕۆوە بەرە بەرە و هەنگاو بە هەنگاو پڕۆسەی ئاساییکردنەوەی پێدانی کارەبا دەست پێبکات.

Your Comment

You are replying to: .
captcha