فواد حسێن: واشنتۆن داوای له عێراق کرد تەواوی دەروازه سنوورییەکانی له گەڵ ئێران دابخات

وه زیری دەرەوەی عێراق ڕایگەیاند: واشنتۆن به فەرمی داوای له عێراق کردووه تەواوی دەروازه سنوورییەکانی له گەڵ ئێران دابخات، جگه له دوو دەڕوازه سنووری.