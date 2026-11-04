ئێستا 4 کەشتی نەوتهەڵگر لە گەرووی هورموز تەقێندرایەوە

پێوەندییە گشتییەکانی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسلامی دوای بەرکەوتنی مین و ڕاگرتنی دوو کەشتیی دیکەی سەرپێچیکار و گرتنی 56 مین فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی MQ9، لەناوبردنی 4 تانکەری سەرپێچیکاری ڕاگەیاند.

چوار تانکەری سەرپێچیکار کە هەوڵیان دەدا بە ڕێڕەوی قەدەغەکراوی باشووری گەرووی هورمزدا تێپەڕن، دوای ئەوەی بەر مینێکی دەریایی کەوتبوون، لەناوچوون و تا ئێستاش دەسووتێن و دوو کەشتی و کەشتییە سەرپێچیکارەکانی دیکەش ڕاگیراون.

هەروەها فڕۆکە جەنگییەکانی بەرگری ئاسمانی ئاسمانی سپای پاسداران کاتژمێر ٤:٣٠ خولەکی بەیانی ئەمڕۆ لە سەر گەرووی هورمز بە سیستەمێکی بەرگری مۆدێرن 56 مین فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی MQ9یان خستە خوارەوە.

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